Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο

Το φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το μικρό λεωφορείο.

Το θάνατο 19 ανθρώπων είχε ως αποτέλεσμα η σφοδρή σύγκρουση ενός φορτηγού με ένα μικρό λεωφορείο, που μετέφερε επιβάτες, στον περιφερειακό δρόμο του Καΐρου, της πολυπληθέστερης πρωτεύουσας στον αραβικό κόσμο.

Το δυστύχημα συνέβη χθες, Τετάρτη, στο δρόμο που συνδέει τη νέα περιοχή της 6ης Οκτωβρίου και την επαρχία του Φαγιούμ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με το μικρό λεωφορείο, στο οποίο ο οδηγός και οι περισσότεροι επιβάτες σκοτώθηκαν αμέσως, ενώ δύο από τους τρεις τραυματίες πέθαναν κατά τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 19.

Πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη αυτή την εβδομάδα στην ίδια περιοχή, καθώς μόλις τρεις ημέρες πριν, ένα φορτηγό συγκρούστηκε και πάλι με ένα λεωφορείο που μετέφερε εργαζομένους από την περιοχή της Σακκάρα στην πόλη της 6ης Οκτωβρίου, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ατόμων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Σε σημερινό της ρεπορτάζ η εφημερίδα «Αλ Αχράμ» επισημαίνει ότι θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα σημειώνονται σχεδόν καθημερινά στην Αίγυπτο, γεγονός που, σύμφωνα με την εφημερίδα, οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος στις κακοσυντηρημένες οδικές υποδομές της χώρας.

Βέβαια είναι γεγονός ότι, ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα έργα από την πλευρά της κυβέρνησης είναι εμφανή και σημαντικά έργα πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη και επέκταση των οδικών δικτύων και την ενίσχυση της ασφάλειας, έχοντας στοιχίσει δισεκατομμύρια λίρες.

Μάλιστα, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος 'Αμπντελ Φατάχ Αλ Σίσι επιδεικνύει προσωπικό ενδιαφέρον για την επέκταση του οδικού δικτύου, επιβλέποντας πολύ συχνά από κοντά όλα αυτά τα έργα.

Οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν ότι η ανάπτυξη των νέων οδικών δικτύων και αυτοκινητοδρόμων στην Αίγυπτο κατάφερε να μειώσει τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων κατά 44% την περίοδο 2019/2020.

Ωστόσο, ο φόρος αίματος στην άσφαλτο παραμένει υψηλός, καθώς τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο σε τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν το 2020 στην Αίγυπτο των 102,5 εκατομμυρίων κατοίκων.

