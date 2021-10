Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ενοχή για απόπειρα ανθρωποκτονίας ζήτησε ο εισαγγελέας

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε η 36χρονη να καταδικαστεί για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο



Την ενοχή της 36χρονης για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου ζήτησε ο εισαγγελέας της έδρας Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης.

Ο εισαγγελικός λειτουργός ζήτησε η 36χρονη να καταδικαστεί για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ζητώντας παράλληλα να απορριφθεί το αίτημα της υπεράσπισης για μετατροπή του κατηγορητηρίου .

Ο εισαγγελέας είπε: «Τυγχάνει απορριπτέος ο ισχυρισμός της βαριάς σκοπουμενης σωματικής βλάβης. Συνάγεται ότι οπωσδήποτε θεώρησε ως πιθανό το θάνατο της παθούσας και το επιδοκίμασε. Προτείνω να κηρυχθεί ένοχη για τα απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ζήτησε μια δίκαιη δίκη και μια δεύτερη ευκαιρία. Της δόθηκε δυνατότητα να απολογηθεί στον ανακριτή, να απολογηθεί ενώπιον μας για μια πράξη που έχει τελεσει και έχει ομολογήσει. Δεν έδωσε όμως ποτέ στην Ιωάννα τέτοια δυνατότητα. Την καταδίκασε εφόρου ζωής να ανεβαίνει κάθε μέρα ένα Γολγοθά».

«Επιτέθηκε με ανθρωποκτόνο εγωισμό στην Ιωάννα», ανέφερε ο εισαγγελέας Χαράλαμπος Μαστραντωνάκης, αναπτύσσοντας το σκεπτικό του για την πρόταση ενοχής της 37χρονης για απόπειρα ανθρωποκτονίας στη δίκη για την επίθεση με το βιτριόλι. Κατά τον κ. Μαστραντωνάκη, η κατηγορούμενη είχε «ποταπά κίνητρα» και ήταν αποφασισμένη να επιτεθεί στην Ιωάννα με ορμή και από μεγάλη εγγύτητα.

Μάλιστα, ο εισαγγελέας ζήτησε από τους δικαστές να μην αποδεχθούν τον ισχυρισμό της Έφης πως την προηγουμένη της επίθεσης -που είχε βρεθεί πάλι στο σημείο και επιχείρησε να επιτεθεί- υπαναχώρησε γιατί σκέφτηκε πως θα κάνει κάτι κακό. «Για λόγο που δεν κατέστη εφικτός, προφανώς επειδή η ίδια δεν έκρινε κατάλληλες τις συνθήκες, δεν προχώρησε στην επίθεση. Ο ισχυρισμός της ότι σκέφτηκε πως θα έκανε κάτι κακό, κρίνεται ως αναληθής. Ποτέ δεν σκέφτηκε να υπαναχωρήσει από την πράξη, απλώς δεν μπόρεσε να το κάνει εκείνη την ημέρα», τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Μεγάλο μέρος της πρότασής του ο εισαγγελέας το αφιέρωσε σε όσα έγιναν την ημέρα της επίθεσης, που όπως σημείωσε ήταν η «ημέρα που άλλαξε για πάντα η ζωή της Ιωάννας».

Επικαλούμενος τα στοιχεία της δικογραφίας, ο εισαγγελέας επεσήμανε πως το υγρό ήταν ένα λίτρο θειικό οξύ σε μεγάλη πυκνότητα. « Η κατηγορούμενη ενεργώντας υποδειγματικά σαν τον καλύτερο και ικανότερο της φύσης θηρευτή, ανέβηκε 17 σκαλιά» υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Εμφορούμενη από κίνητρα ποταπά, με ηθική μικρότητα, διακείμενη εχθρικά και εκδικητικά και διακατέχομενη από ανθρωποκτόνο εγωισμό, περιέλουσε την παθούσα με όλη την ποσότητα του φονικού χημικού υγρού στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπό της και έφυγε τρέχοντας. Στις 09:55 ήταν το λεπτό που άλλαξε όλη τη ζωή της Ιωάννας».

Αναφερόμενος στις βλάβες που υπέστη η Ιωάννα από τη σφοδρή επίθεση έδειξε φωτογραφίες στους δικαστές από τα κατεστραμμένα ρούχα της παρούσας σχολιάζοντας: «Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια εικόνα, ούτε σε κουρέλια».

Επίσης, σημείωσε πως η Ιωάννα γλύτωσε τον θάνατο για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση της κατηγορούμενης: «Η παθούσα θα μπορούσε να έχει καταλήξει συνέπεια πέντε παραγόντων. Του ολιγαιμικού σοκ, της καύσης των αεριοφόρων οδών, της θανατηφόρας δόσης που ορίζεται στα 10ml ενώ εδώ η ποσότητα ήταν τουλάχιστον 1 λίτρο, της διαβρωτικής δράσης του οξέως το οποίο αν δεν είχε ξεπλύνει άμεσα θα μπορούσε να είχε προχωρήσει βαθύτερα, αλλά και συνεπεία των λοιμώξεων».

Όπως είπε ο εισαγγελέας, στο πρόσωπο της κατηγορουμένης «συντρέχουν όλα τα στοιχεία που στοιχειοθετούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Δεν απώθησε από τη συνείδησή της τη σκέψη. Ήταν σε θέση να προβλέψει και προέβλεψε την πιθανότητα θανάτου της παθούσας. Υπέρ της εκδοχής του αποτελέσματος του ανθρωποκτόνου δόλου της κατηγορούμενης συνηγορεί η επιλογή του μέσου επίθεσης, η ποσότητα του υγρού, η εγγύτητα και η ορμή της επίθεσης, αλλά και πως τίποτα από το 2019 δεν την είχε πτοήσει».

Λίγο πριν τις 10:00 ξεκίνησε η πρόταση του εισαγγελέα έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Χαράλαμπου Μαστραντωνάκη, για την επίθεση με βιτριόλι που δέχθηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου από την 37χρονη Έφη. Όπως χαρακτηριστικά είπε «ανέπτυξε αισθήματα μίσους για την Ιωάννα θεωρώντας ότι την κορόιδεψε. Έκτοτε άρχισε να απεργάζεται σχέδιο εξόντωσης με βιτριόλι».

Ο κ. Μαστραντωνάκης, αφού ανέλυσε το αμιγώς νομικό σκέλος της υπόθεσης, προχωρά στην καταγραφή των πραγματικών γεγονότων που καθόρισαν τις κινήσεις της κατηγορούμενης αλλά και τη ζωή της Ιωάννας.

Όπως, μάλιστα, τόνισε ο εισαγγελικός λειτουργός αναφερόμενος στο ζήτημα που τίθεται από παράγοντες της δίκης σχετικά με το πώς βρέθηκε στα χέρια της Έφης το καυστικό υγρό, «το δικαστήριο δεν πρέπει να το απασχολήσει το γεγονός για το εάν συνέδραμαν τρίτα πρόσωπα, αλλά ότι στα χέρια της έφτασε το δυσεύρετο χημικό υγρό».

Ο εισαγγελέας τοποθετήθηκε αναφορικά με τη σχέση μεταξύ κατηγορούμενης και θύματος και περιέγραψε ότι κατάγονται από την ίδια περιοχή χωρίς να έχουν σχέσεις μεταξύ τους, έχοντας κοινό σύνδεσμο στην Αθήνα την εξαδέλφη του θύματος.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η σχέση της Έφης με τον 40χρονο ήταν ελεύθερη, πλην όμως, όταν εκείνος έκανε αίτημα φιλίας στην Ιωάννα, η τελευταία, «με αξιοπρέπεια και σεβασμό προσπάθησε να τη βοηθήσει, να τη συμβουλεύσει. Μάλιστα, της έστειλε φωτογραφία και τη συνομιλία της με τον Νώντα. Η κατηγορούμενη, που ουδέποτε είχε πάψει να ανησυχεί, έστελνε μηνύματα στην παθούσα για το θέμα. Τη ρωτούσε "τι κανείς με αυτόν τον άνθρωπο". Η Ιωάννα απαντούσε ευγενικά. Ωστόσο, ο Νώντας δεν παραιτήθηκε της προσπάθειας και έστειλε και πάλι μήνυμα στην Ιωάννα».

Στη συνέχεια ο εισαγγελικός λειτουργός επεσήμανε πως «από κανένα στοιχείο της δικογραφίας δεν προέκυψε ότι η παθούσα διατήρησε επικοινωνία με τον Νώντα, σε αντίθεση με όσα μέχρι σήμερα πιστεύει η κατηγορούμενη. "Εγώ πιστεύω ότι υπήρξε κάτι μεταξύ τους" είπε στην απολογία της. Η κατηγορούμενη ουδέποτε πείστηκε ότι δεν συμβαίνει κάτι μεταξύ των δύο. Ανέπτυξε αισθήματα μίσους για την παθούσα, θεωρώντας ότι την κορόιδεψε. Έκτοτε άρχισε να απεργάζεται σχέδιο εξόντωσης με βιτριόλι».

