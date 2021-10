Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Γκάγκα: θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα

Τι είπε για το ενδεχόμενο επιβολής νέου lockdown, τους αντιεμβολιαστές και την τρίτη δόση του εμβολίου.

«Νομίζω ότι θα έχουμε ένα δύσκολο χειμώνα και στη Βόρεια Ελλάδα ήδη έχουμε μπει», δήλωσε η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα.

«Δεν θα πάμε σε lockdown» εκτίμησε και τόνισε ότι το θέμα είναι να προστατέψουμε τον άλλο κάνοντας το εμβόλιο και τηρώντας τα μέτρα,.

«Υπάρχει μια πόλωση γύρω από το εμβόλιο και είναι λυπηρό γιατί πραγματικά μπορούμε να σώσουμε ζωές», τόνισε η κ. Γκάγκα επισημαίνοντας ότι είαι δύσκολο να το διαχειριστείς καθώς αρχίζει ένας αντίλογος.

Σε ερώτηση γιατί η χώρα μας έχει πάει πίσω στο θέμα αυτό, απάντησε ότι «όταν κάποιοι μαλώνουν ή έχουν πρόβλημα δεν φταίει ποτέ ο ένας από τους δυο, φταίει όλο το σύστημα».

«Δεν είναι θέμα πολιτικής και αντιπολίτευσης, είναι θέμα υγείας και πρέπει να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι», ανέφερε. «Δεν θέλουμε να υπάρχει κύμα πόλωσης, ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει αυτό που νομίζει για τον εαυτό του».

Σχετικά με την τρίτη δόση, η κυρία Γκάγκα ανέφερε ότι πιθανότατα θα κάνουμε όλες οι ηλικίες προοπτικά, ωστόσο οι άνθρωποι που θα πρέπει να κάνουν είναι οι μεγαλύτερης ηλικίας και όσοι είναι με χρόνια προβλήματα.

Για τις περιπτώσεις που ασθενείς υπογράφουν για να μη διασωληνωθούν, η κ. Γκάγκα είπε ότι «είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τις επιθυμίες του ασθενούς που έχει καθαρό το μυαλό του, που δεν είναι υπό επήρεια φαρμάκων ή δεν έχει ένα οξύ πρόβλημα».

«Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβαστούμε την θέληση του και για εμάς είναι φοβερό για κάθε άνθρωπο που χάνεται και ειδικά όταν μπορείς να κάνεις κάτι».

Παράλληλα σύμφωνα με την ίδια ετοιμάζεται ένα chat forum σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο οποίο θα απαντάνε γιατροί σε ερωτήσεις.

«Εάν είναι προβοκατόρικη ή κάτι που δεν μπορείς να απαντήσεις, δεν θα απαντήσεις. Η αγωνία όμως μπορεί να απαντηθεί», εξήγησε.

