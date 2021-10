Life

“Ελλάδα έχεις ταλέντο”: Τι τρώνε στα διαλείμματα των γυρισμάτων οι κριτές (βίντεο)

Απολαυστικός ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που εξέφρασε… παράπονα στην κάμερα της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Στο backstage των γυρισμάτων του “Ελλάδα έχεις ταλέντο” μας μετέφερε το “Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Εκεί η κάμερα της εκπομπής πέτυχε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου την ώρα του φαγητού, σε ένα από τα μικρά διαλείμματα των γυρισμάτων. Ο ίδιος φροντίζει εξάλλου να πηγαίνει φαγητά από το μαγαζί του στο Χαλάνδρι.

«Με πιάσατε στο φαγητό και δεν έχουμε πολλά διαλείμματα», είπε ο Γρηγόρης, προσφέροντας… μία πατάτα στη δημοσιογράφο της εκπομπής.

Μάλιστα, έκανε παράπονα για την φυσική κατάσταση στην οποία διατηρούνται τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Έλενα Χριστοπούλου τρώει μόνο ένα μπιφτέκι για αυτό διατηρείται έτσι. «Είναι πολύ κουραστικό που η Κρυσταλλία Ρήγα τρώει κανονικό χάμπουργκερ, αλλά δεν αλλάζει ο σωματότυπός της», συμπλήρωσε. Όσο για τον Τάκη Ζαχαράτο, είπε πως «πίνει μόνο τσάι του βουνού».

