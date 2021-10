Αθλητικά

#MeToo - Λευτέρης Πετρούνιας: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του (βίντεο)

Πώς σχολιάστηκε η τοποθέτηση του “άρχοντα των κρίκων” στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια για το ελληνικό #MeToo και τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που συγκλονίζουν τον χώρο του αθλητισμού.

Στο περιθώριο εγκαινίων καταστήματος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε: «Ο πρωταθλητισμός είναι ένας πολύ σκληρός κλάδος. Από εκεί και πέρα, εάν υπήρξαν - γιατί δεν είμαι σίγουρος, δεν έχω δει κάτι - μεμονωμένα περιστατικά, λυπάμαι πολύ. Όμως, δεν έχω δει κάποιον αθλητή που βρίσκεται στην επιφάνεια και έχει τα “φώτα” πάνω του κι έχει καταφέρει να υλοποιήσει τους στόχους του, να έχει τέτοιου είδους παράπονο. Ό,τι κι αν σημαίνει αυτό που λέω».

«Είναι μία ατυχής δήλωση. Ελπίζω να είναι επιπόλαια, γιατί είναι συμπαθέστατος», σχολίασε ο Βαγγέλης Περρής, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος συμπλήρωσε ότι θα ήταν σωστό να του δοθεί η ευκαιρία να εξηγήσει τι εννοούσε.

