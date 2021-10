Τάκης Χρυσικάκος στο “Πρωινό”: Έχω φάει πολύ κέρατο στη ζωή μου (βίντεο)

Life

Τι είπε για τις γυναίκες που τον έχουν απατήσει, την περιπέτειά του με τον κορονοϊό και τους ανεμβολίαστους.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Τάκης Χρυσικάκος, παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

«Αφότου ακολούθησα έναν πνευματικό δρόμο, βλέπω τους ανθρώπους διαφορετικά. Τους συγχωρώ», ανέφερε για να προκαλέσει αίσθηση στη συνέχεια, αποκαλύπτοντας ότι έχει… φάει πολύ κέρατο στη ζωή του. «Λέω ότι έχω φάει πολύ κέρατο στη ζωή μου, αλλά τις συγχωρώ αυτές τις γυναίκες. Πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε».

Και συνέχισε «Όλες οι γυναίκες με έχουν κερατώσει. Μου το είπανε ή το μάθαινα. Όταν είπα σε κάποια “Γιατί πήγες με τον φίλο μου;”, είπε “όπου πηγαίναμε, όλος ο κόσμος ασχολιόταν μαζί σου. Έπρεπε κι εγώ κάτι να κάνω”. Από ζήλεια, κατάλαβες;».

Υπογράμμισε επίσης «Ποτέ δεν έχω σηκώσει χέρι σε γυναίκα. Ποτέ δεν έχω αναγκάσει κάποια να έρθει μαζί μου».

Όπως είπε ο Τάκης Χρυσικάκος, θα ήθελε να ασχοληθεί ξανά με την τηλεόραση, αλλά θέλει «να αξίζει τον κόπο».

Αναφερόμενος στην περιπέτειά του με τον κορονοϊό, είπε ότι έκανε πρόβες για θεατρική παράσταση, όταν έμαθε ότι είχε προσβληθεί από τον ιό. Χρειάστηκε να μείνει σχεδόν 6 εβδομάδες στο νοσοκομείο, καθώς το πρόβλημα ήταν σοβαρό εξαιτίας ενός χρόνιου νοσήματος που έχει.

Σχολιάζοντας το κίνημα των ανεμβολίαστων, είπε πως «δεν καταλαβαίνω τι έχει πάθει ο κόσμος», για να προσθέσει «Αν υπήρχε το διαδίκτυο όταν βγήκε το εμβόλιο κατά της πολιομυελίτιδας, θα γίνονταν τα ίδια».

