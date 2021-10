Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη: Νέες δονήσεις στο Αρκαλοχώρι

Στον ρυθμό των Ρίχτερ το Αρκαλοχώρι. Έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Μια ακόμη δόνηση 4,5 Ρίχτερ με επίκεντρο επτά χιλιόμετρα νότια του Αρκαλοχωρίου καταγράφηκε στις 12:38.

Η δόνηση, λόγω του χαμηλού εστιακού βάθους -5 χιλιόμετρα-, έγινε έντονα αισθητή σε όλη την Ανατολική Κρήτη.

Μιάμιση ώρα νωρίτερα, στις 11:12 το πρωί καταγράφηκε μια ακόμη σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ, με επίκεντρο δυο χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου.

Η δόνηση ήταν σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο μεγέθους 4,5 Ρίχτερ και έγινε αισθητή σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Η σεισμική δόνηση προκάλεσε αναστάτωση, καθώς έγινε έντονα αισθητή.

Νωρίτερα, η ίδια περιοχή είχε ταρακουνηθεί για μία ακόμη φορά, με σεισμό 3,7 Ρίχτερ.

Ωστόσο, μετά τον σεισμό των 4,5 Ρίχτερ, που σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00, ακολουθησε μία σειρά από σεισμικές δονήσεις από 2,7 έως και 3,7 Ρίχτερ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 11:27 καταγράφηκε δόνηση 3,1 Ρίχτερ, στις 11:32 δόνηση 2,7, ενώ στις 11:47 σημειώθηκε σεισμός 3,4 Ρίχτερ, στις 11:48 νέα δόνηση 3,7 και στις 12:14 δόνηση 3,1 Ρίχτερ.

Σε αρκετά σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου οι μαθητές έμειναν στις αυλές, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις σχολείων που ζητήθηκε από τους γονείς να πάρουν τα παιδιά τους καθώς διακόπηκαν τα μαθήματα.

