Ο Τσαβούσογλου απειλεί την Ελλάδα με χρήση “σκληρής δύναμης”

Εκνευρισμό έχει προκαλέσει στην Άγκυρα το ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου.

Εκνευρισμός επικρατεί στην Τουρκία, μετά το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πως η Ελλάδα δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανέναν για τη διασύνδεση του δικτύου της με την Αίγυπτο. «Η Ελλάδα θα ποντίσει καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος στην υφαλοκρηπίδα μας», αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ του δελτίου ειδήσεων του τουρκικού Haber Global. «Υπάρχει μήνυμα για εμάς από την Ελλάδα. Αυτός που μας το στέλνει είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας , Κυριάκος Μητσοτάκης. Η γειτονική χώρα εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας το οποίο όμως θα περνάει από την υφαλοκρηπίδας μας. Ο Μητσοτάκης γι’ αυτό το έργο δήλωσε ‘’δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός’’. ΄

Αυξάνεται η ένταση μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας σχετικά με την υφαλοκρηπίδα. Αυτή τη φορά η Ελλάδα με το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος το οποίος σχεδιάζει να το κατασκευάσει εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, αμφισβητεί τα δικαιώματα της Τουρκίας», αναφέρει το τουρκικό δίκτυο.

Τσαβούσογλου: Τα νόμιμα δικαιώματα μας και η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσολγου δήλωσε μιλώντας στο TRT World ότι στην Ανατολική Μεσόγειο τα «νόμιμα δικαιώματα» και η «κυριαρχία» της Άγκυρας είναι μη διαπραγματεύσιμα και προειδοποίησε με χρήση «σκληρής δύναμης».

«Εμείς τη σκληρή δύναμη τη χρησιμοποιούμε μόνο όταν εξαντληθούν οι άλλες επιλογές και με στόχο να οδηγηθούν τα πράγματα σε διάλογο και σε διπλωματία. Στην Ανατολική Μεσόγειο κινητοποιηθήκαμε, για να αποδείξουμε πως τα νόμιμα δικαιώματα μας και η κυριαρχία μας δεν είναι διαπραγματεύσιμα παράλληλα ο πρόεδρος μας κ. Ερντογάν έκανε κάλεσμα για συνέδριο παράκτιων χωρών στη Μεσόγειο», τόνισε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

