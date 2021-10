Οικονομία

Τουρισμός: αύξηση στα έσοδα και μεγάλες πληρότητες τον Σεπτέμβριο

Τι δείχνουν τα επίσημα στοιχεία για την τουριστική κίνηση στο 8μηνο. Τι αποκαλύπτει ο Βασίλης Κικίλιας για τον μέχρι τώρα απολογισμό της σεζόν.

Σημάδια ανάκαμψης εμφάνισε η τουριστική κίνηση στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 79,2% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 135,7% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ των εισπράξεων του 2019.

Οι εξελίξεις στο μέτωπο του τουρισμού συνέβαλαν στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά 2,5 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, στα 5,4 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, στο έλλειμμα του Ισοζυγίου αγαθών καταγράφεται αύξηση στα 15,5 δισ. ευρώ από 12,6 δισ. ευρώ πέρυσι, με τη δαπάνη για εισαγωγές καυσίμων να καταγράφει αύξηση κατά περίπου 38,5% σε σχέση με πέρυσι (στα 9 δισ. ευρώ).

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 30,3% και 13,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση κατά 27,2% σε τρέχουσες τιμές και 9,2% σε σταθερές τιμές. Ειδικότερα, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκαν σχεδόν με τον ίδιο ρυθμό (περίπου 24%), ενώ σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 19,7% και 22,8% αντίστοιχα.

Τον Αύγουστο του 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων σχεδόν τριπλασιάστηκε έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2020, κυρίως λόγω της εκταμίευσης της προχρηματοδότησης στο πλαίσιο του RRF, και διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκε σε 3,0 δισ. ευρώ. Ωστόσο, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων περιορίστηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, από 6,5 δισ. ευρώ σε 2,4 δισ. ευρώ.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών στο οκτάμηνο καταγράφεται αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά 3,5 δισ. ευρώ. Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 16,8 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε μετοχές ελληνικών επιχειρήσεων κατά 1,3 δισ. ευρώ και σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου κατά 684 εκατ. ευρώ.

Κικίλιας: πληρότητα 65% τον Σεπτέμβριο σε Ρόδο και Κρήτη

Σε συζήτηση του με την δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου, για τις προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα, αλλά και για τα σχέδια του Υπουργείου Τουρισμού για βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας, στο πλαίσιο του Olympia Forum II, ο Βασίλης Κικίλιας, κάνοντας έναν μέχρι στιγμής απολογισμό της τουριστικής περιόδου, είπε ότι πήγε καλά και ότι μπορεί το καλοκαίρι να τελείωσε, ωστόσο οι τουριστικοί προορισμοί είναι ακόμη δημοφιλείς. «Για τον μήνα Σεπτέμβριο έχουμε πληρότητα 65% και για προορισμούς όπως η Ρόδος και η Κρήτη τα στοιχεία είναι καλά και για τον Νοέμβριο», τόνισε.

Στόχος του Υπουργείου είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου έτσι ώστε η Ελλάδα να καταστεί ένας τουριστικός προορισμός με διάρκεια 12 μηνών. Οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου για την υλοποίηση αυτού του στόχου είναι η χρονική υπερ-μεγέθυνση, αλλά και η δυνατότητα προσθήκης περισσότερων προορισμών. Η στρατηγική είναι κοινή με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και συνοψίζεται σε 2 καμπάνιες. Η πρώτη που αφορά στην στήριξη του «City-Break» και καλύτερη διαφήμιση ξενοδοχείων σε μεγάλες πόλεις (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Ηράκλειο κλπ) με 12μηνη λειτουργία καταλυμάτων και η δεύτερη θα ξεκινήσει πολύ νωρίς, Φεβρουάριο και Μάρτιο, γιατί τότε κλείνονται οι κρατήσεις, τα μεγάλα πακέτα και οι συμφωνίες για το καλοκαίρι.

Η προσπάθεια που γίνεται είναι να ενταχθούν στο πλάνο των τουριστών περισσότεροι προορισμοί στην ελληνική ύπαιθρο και στην περιφέρεια, όπως τουριστικοί προορισμοί σε βουνά, σε καταφύγια, σε μνημεία αλλά και με την ενίσχυση ειδικού τουρισμού, όπως αθλητικού τουρισμού, γαστρονομικού τουρισμού ή οινοτουρισμού κ.α.

«Ο τουρισμός συνεισφέρει περίπου το 1/4 του ΑΕΠ της χώρας. Η πολιτική του Υπουργείου περιλαμβάνει σχέδια για την διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση στερεών αποβλήτων, βελτίωση των υποδομών ώστε να έχουν χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα και λιγότερη περιβαλλοντολογική επιβάρυνση. Το σχέδιό μας είναι ολιστικό και γίνεται σε συνεργασία με όλα τα συναρμόδια υπουργεία. Θέλουμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Να δημιουργήσουμε νέες και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού, να προσπαθήσουμε να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες με την χρήση νέων τεχνολογιών που θα προσελκύουν πιο high-end επισκέπτες και να βελτιώσουμε τα καταλύματα, τόνισε ο κ. Κικίλιας. Η βελτίωση των υποδομών γίνεται σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, έτσι ώστε να καταλάβει και αυτή ότι η αναβάθμιση υποδομών είναι προς όφελος και των ίδιων των πολιτών της τοπικής κοινωνίας», ανέφερε ο Υπουργός.

«Η χώρα μας αντέχει τα 30 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, αν διαχυθούν σε περισσότερους προορισμούς», συμπλήρωσε και τόνισε ότι τα 320 εκατομμύρια που προορίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης θα επενδυθούν στην βελτίωση υποδομών όπως μαρίνες, λιμάνια, χιονοδρομικά κέντρα, αλλά και για την εκπαίδευση στον κλάδο του τουρισμού.

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι οι συμφωνίες που κλείνονται για την επόμενη χρονιά είναι καλές, λέγοντας, «περιμένουμε αύξηση κατά 50% των επισκεπτών από τη Γαλλία, έναρξη της τουριστικής σεζόν από τα μέσα Μαρτίου-αρχές Απριλίου για τους επισκέπτες από την Αγγλία, περισσότερες πτήσεις από Αγγλία για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και επέκταση προορισμών που θα επισκεφτούν, 10-11 πτήσεις από ΗΠΑ. Επιδιώκουμε την επαν-υπογραφή κρατικής συμφωνίας με τη Ρωσία κυρίως για την Βόρεια Ελλάδα αλλά όχι μόνο, ενώ ερωτηματικό παραμένει η Κίνα λόγω κορονοϊού καθώς και οι Σκανδιναβικές χώρες».

Σε ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να διακοπεί ο τουρισμός λόγω Covid-19, τόνισε ότι: «Η μάχη που δίνουμε είναι να παραμείνουμε ανοικτοί καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου», και συμπλήρωσε ότι η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος που δεν πρέπει να λειτουργεί άναρχα.

