Πολιτική

ΝΔ: Διγλωσσία και ψέματα από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πενταετής συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ, στο επίκεντρο της νέας πολιτικής αντιπαράθεσης ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ.

Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωση της, αναφέρει ότι «η πενταετής συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑυπηρετεί τα συμφέροντα της χώρας και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή εξαπέλυσε μύδρους μιλώντας για “σοβαρότατες παραχωρήσεις” και για συμφωνία “που δεν ταιριάζει ανάμεσα σε δυο ισότιμους εταίρους και σε μια Ελλάδα με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και εθνική κυριαρχία”».

Όπως επισημαίνεται στη συνέχεια της ανακοίνωσης, «ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα κ. Πάιατ σε συνέντευξή του στην “Καθημερινή” δηλώνει έκπληκτος από τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι “οι τέσσερις τοποθεσίες που συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε ως μέρος της αμυντικής συμφωνίας είναι μέρη που εντοπίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ” και ότι “οι όροι που χρησιμοποιούνται στη συμφωνία δεν είναι διαφορετικοί” από όσα συζητούνταν με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

Και καταλήγει η ανακοίνωση της ΝΔ, «θα διαψεύσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που αναφέρει στη συνέντευξή του ο Πρέσβης των ΗΠΑ; Αναμένουμε με ενδιαφέρον. Οι Έλληνες γνωρίζουν τη διγλωσσία και τα ψέματα του κ. Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και ξέρουν ότι αυτά που λέει δημόσια δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συζητάει πίσω από τις κλειστές πόρτες».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Θεοδωρικάκος: Η Αστυνομία παρεμβαίνει όταν οι νόμοι παραβιάζονται

Αίγυπτος: Φονική σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο