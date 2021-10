Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο: Πέτσας και Χαρδαλιάς έκαναν την τρίτη δόση (εικόνες)

Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 έκαναν ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.



Την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 έκανε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο κ. Χαρδαλιάς έγραψε στον προσωπικό λογαριασμό του στο twitter, επισυνάπτοντας σχετική φωτογραφία:

«Έκανα την 3η δόση του εμβολίου κατά της COVID-19.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοφία, στην Άσπα, στη Μαρία, στην Ιωάννα και στη Νίκη, σε κάθε υγειονομικό στέλεχος της Επιχείρησης Ελευθερία σε όλη τη χώρα. Μία εκλεκτή ομάδα που γράφει ξεχωριστές σελίδες καθήκοντος στο βιβλίο αυτής της μάχης».

Έκανα την 3η δόση του εμβολίου κατά του COVID-19Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Σοφία,στην Άσπα,στη Μαρία,στην Ιωάννα και στη Νίκη,σε κάθε υγειονομικό στέλεχος της Επιχείρησης Ελευθερία σε όλη τη χώρα.Μια εκλεκτή ομάδα που γράφει ξεχωριστές σελίδες καθήκοντος στο βιβλίο αυτής της μάχης pic.twitter.com/GbsE0wpPtu

— Νίκος Γ. Χαρδαλιάς (@nhardalias) October 21, 2021

Στέλιος Πέτσας ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στo Twitter μια φωτογραφία από τον εμβολιασμό του με το μήνυμα: «Εμβολιαζόμαστε σημαίνει ζούμε».

— Stelios Petsas (@SteliosPetsas) October 21, 2021

