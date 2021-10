Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – ΠΟΥ: Η πανδημία θα διαρκέσει περισσότερο από όσο έπρεπε

«Καμπανάκι» από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τις συνέπειες του χαμηλού ποσοστού εμβολιασμού στις φτωχές χώρες. Μόλις το 2,6% των δόσεων που έχουν παραχθεί, πήγε στην Αφρική.

Η πανδημία της Covid-19 «θα συνεχιστεί ένα χρόνο περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε» να διαρκέσει, διότι οι φτωχές χώρες δεν λαμβάνουν τα εμβόλια που έχουν ανάγκη, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο δρ. Μπρους Έιλγουορντ, αξιωματούχος του ΠΟΥ, εξήγησε ότι αυτό σημαίνει πως η υγειονομική κρίση θα μπορούσε «εύκολα να παραταθεί ως αργά το 2022». Λιγότερο από το 5% του πληθυσμού της Αφρικής έχει ανοσοποιηθεί κατά της covid-19, έναντι του 40% στις περισσότερες άλλες ηπείρους.

Ο Έιλγουορντ κάλεσε τις πλούσιες χώρες να προσφέρουν τη σειρά τους στις φτωχές ώστε οι φαρμακευτικές εταιρείες να δώσουν προτεραιότητα στις χαμηλότερου εισοδήματος χώρες. Ο αξιωματούχος του ΠΟΥ επισήμανε ότι οι πλούσιες χώρες πρέπει να ελέγξουν και πού βρίσκονται σε ό,τι αφορά τις δωρεές τους σε εμβόλια βάσει των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει.

«Μπορώ να σας πω ότι δεν βρισκόμαστε σε καλό δρόμο», τόνισε. «Πρέπει πραγματικά να εντείνουμε τους ρυθμούς, διαφορετικά ξέρετε τι θα συμβεί; Αυτή η πανδημία θα συνεχιστεί ένα χρόνο περισσότερο από όσο θα έπρεπε», υπογράμμισε.

Μια ένωση φιλανθρωπικών οργανώσεων, η People’s Vaccine, έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μόνο μία στις επτά δόσεις, που έχουν δεσμευθεί να δωρίσουν οι πλούσιες χώρες και οι φαρμακευτικές εταιρείες, όντως φτάνει στον προορισμό της.

Η μεγάλη πλειονότητα των εμβολίων κατά της Covid-19 έχει δοθεί σε χώρες με υψηλά ή άνω του μέσου εισοδήματα, ενώ στην Αφρική έχει χορηγηθεί μόλις το 2,6% των δόσεων που έχουν γίνει παγκοσμίως.

