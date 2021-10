Παράξενα

Χανιά: Πελάτης επέστρεψε 40 ευρώ σε μπάρμαν μετά από μια… δεκαετία!

Ο ιδιοκτήτης ενός μπαρ στα Χανιά, έλαβε μια επιστολή «έκπληξη», από έναν παλιό του πελάτη, για μια οφειλή δέκα ετών την οποία αγνοούσε.

Με έκπληξη αλλά και ενθουσιασμό ο ιδιοκτήτης ενός μπαρ στα Χανιά δέχθηκε μια επιστολή από έναν άγνωστο σε γλέντι γάμου στα Χανιά.

«Ήξερε ότι θα είμαι στον γάμο, στον συγκεκριμένο γάμο αυτός ήταν ο κουμπάρος, σε κάποια φάση ήρθε και μου έδωσε ένα φάκελο», περιέγραψε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», ο ιδιοκρήτης του μπαρ Μάνος Ρουμελιωτάκης.

Η επιστολή, μαζί με 40 ευρώ, δόθηκε στον διοκτήτη του μπαρ, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα γεγονός που για χρόνια ο ίδιος αγνοούσε.

«Ονομάζομαι Αριστοτέλης, δεν γνωριζόμαστε. Πριν κάποια χρόνια, 10 ή 11 ίσως, παρόλο που βρισκόμουν σε αρκετά δύσκολη οικονομική κατάσταση επέλεξα να βγω με μια κοπέλα και ήρθαμε στο μαγαζί σου. Αφού ήπιαμε cocktails ζήτησα τον λογαριασμό. Το κόστος για αυτά που είχαμε πάρει ήταν 60 ευρώ, εγώ είχα ακριβώς 60 ευρώ, ένα χαρτονόμισμα των 50 ευρώ και ένα των 10 ευρώ. Τα έδωσα στον bartender και εκείνος προφανώς μπερδέυτηκε και μου έδωσε ρέστα 40 ευρώ.Είναι η πρώτη και η τελευταία φορά που έχω πάρει κάτι που δεν μου ανήκει, είτε χρήματα, είτε αντικείμενο, επιθυμώ να το διορθώσω. Ταπεινά λοιπόν και με σεβασμό σου ζητώ να δεχθείτε αυτά τα 40 ευρώ», έγραφε στην επιστολή του προς τον ιδιοκτήτη του μπαρ ο άνδρας.

«Μετά από 10 χρόνια απολογείται ότι κοιτάχτε να δείτε μετά από 10 χρόνια δεν έχω πάρει τίποτα από κανένα άνθρωπο, για να μην το έχω βάρος στην συνείδηση μου», είπε στον ΑΝΤ1 ο κ. Ρουμελιωτάκης.

Με την επιστολή αυτή ο Αριστοτέλης παραδέχεται το λάθος του πληρώνοντας στο ακέραιο το όφελος που είχε.

