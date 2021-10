Αθλητικά

Kremlin Cup – Σάκκαρη: πρόκριση στα προημιτελικά, αλλά και στα WTA Finals

Ιστορική μέρα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, καθώς η πρόκριση της εξασφαλίζει και τη συμμετοχή στα WTA Finals.

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για την Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία βρίσκεται στο Νο 7 της παγκόσμιας κατάταξης, εξασφάλισε την συμμετοχή της στα WTA Finals, που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο μήνα (8-17/11) στο Μεξικό, με την συμμετοχή των οκτώ κορυφαίων τενιστριών του πλανήτη.

Η Σάκκαρη αγωνίσθηκε για την «φάση των 16» στο τουρνουά της Μόσχας, με αντίπαλο την Ρωσίδα Άννα Καλίνσκαγια (Νο 125), η οποία εγκατέλειψε, ενώ είχε χάσει το πρώτο σετ με 6-2 και βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0 γκέιμ στο δεύτερο σετ.

Επόμενη αντίπαλος της Σάκκαρη στο τουρνουά της ρωσικής πρωτεύουσας θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ρουμάνα Σιμόνα Χάλεπ και την Ρωσίδα Βερόνικα Κουντερμέτοβα.

