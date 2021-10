Πολιτική

Στυλιανίδης: Έως και 300 νεκροί από την κακοκαιρία αν δεν κλείναμε τον Κηφισό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης για τις επιπτώσεις του Μπάλλου.

Στην αποκάλυψη ότι υπήρχε εκτίμηση από επιστήμονες ακόμη και για 300 νεκρούς στην Αθήνα την περασμένη Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021, εάν επιβεβαιωνόταν οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την ένταση της κακοκαιρίας «Μπάλλος» τις βραδινές ώρες εκείνης της ημέρας και εάν η κυβέρνηση δεν αποφάσιζε την απαγόρευση της κυκλοφορίας στον Κηφισό και δεν έκλεινε τα σχολεία, ειδικά στην περίπτωση που πλημμύριζε το ποτάμι, προέβη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα.

«Οι επιστήμονες μας είπαν ότι θα φτάναμε τα 220-230 χιλιοστά ύψος βροχής και ο Κηφισός δεν θα άντεχε, για αυτό πήραμε την απόφαση να απαγορευτεί η κυκλοφορία. Μας επικρίνουν ότι ήταν υπερβολική η αντίδραση. Σίγουρα δεν θα κλείνουμε την πόλη για “ψύλλου πήδημα”, αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για να αποφύγουμε το μεγάλο κακό. Κανείς δεν θα ήθελε να είναι μέρος μιας τέτοιας απόφασης, ακόμη και αν αυτό έχει πολιτικό κόστος», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα δεν έχει τις υποδομές να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τα έντονα φαινόμενα, αλλά – όπως είπε – η ίδρυση του συγκεκριμένου υπουργείου είναι μια ένδειξη πολιτικής βούλησης. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια άμεση λύση που έδωσε στην Κέρκυρα, όπου μετά την επέλαση της πρόσφατης κακοκαιρίας, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν στην τοπική αγορά εργολάβοι με ειδικά μηχανήματα για καθαρισμούς ρεμάτων και άλλες εργασίες. «Αμέσως, ήρθαμε σε συνεννόηση με τον στρατό», ώστε να γίνουν άμεσα τα απαραίτητα έργα. Το υπουργείο μπορεί μα οριζόντιο τρόπο μπορεί να σπάσει τα στεγανά μιας διοίκησης που έχει διάφορες αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα στήσουμε ένα πολύ ευέλικτο μηχανισμό στο υπουργείο, όπου θα συντονίζουμε, θα ελέγχουμε και θα εποπτεύουμε όλες τις διαδικασίες της προετοιμασίας», υπογράμμισε, λέγοντας πως η φιλοσοφία είναι συγκεκριμένη: πρόληψη, προετοιμασία, ετοιμότητα, ανθεκτικότητα. «Επιχειρούμε πρόληψη όχι 5 και 10 λεπτών, αλλά μια συνεχή προσπάθεια να δημιουργούμε τις υποδομές για να προστατεύσουμε πρώτα από όλα τις ανθρώπινες ζωές», πρόσθεσε. Μίλησε για διασπορά συνεργείων στα ευάλωτα σημεία καθώς και για μεταφορά πολιτών από κάποια σημεία σε βόρεια Εύβοια και δυτική Αττική, «ώστε να μην έχουμε να τους μετακινήσουμε το βράδυ της καταιγίδας σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Έχουμε δει και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης τι συμβαίνει τις ώρες του πανικού», δήλωσε.

Ειδικά για τη βόρεια Εύβοια, αναφέρθηκε στη συνεργασία με τον Σταύρο Μπένο, «τον υπεύθυνο για μια σοβαρή αποκατάσταση και μια νέα αρχή για την περιοχή», ο οποίος «θα παρουσιάσει τις πρώτες σκέψεις και το πλάνο που έχει ην 1η Νοεμβρίου». Σημείωσε μάλιστα ότι τον εντυπωσίασε ο τρόπος που ο κ. Μπένος αντιμετωπίζει την αποκατάσταση της περιοχής.

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι στην αμυντική συμφωνία με τοις ΗΠΑ που υπέγραψε ο Νίκος Δένδιας στην Ουάσιγκτον, υπάρχει ειδική αναφορά για συνεργασία των δυο χωρών στην πολιτική προστασία και στη διαχείριση της κλιματικής κρίσης. Μάλιστα, «τις επόμενες 10 ημέρες, 5 δικοί μας πυροσβέστες θα πάνε να εκπαιδευτούν στις ΗΠΑ για τη δασοπυρόσβεση. Θα ακολουθήσουν άλλοι 50. Μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, πώς θα δημιουργήσουμε το νέα σώμα δασοπυροσβεστών».

«Η κλιματική κρίση φέρνει τόσο μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας και στα οικοσυστήματα που κανείς μόνος του δεν μπορεί να τις αντιμετωπίσει, ούτε οι ΗΠΑ. Βλέπουμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια ή τους τυφώνες», επεσήμανε.

Ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας επανέλαβε ότι η Ελλάδα θα είναι η χώρα που θα πάρει δυο αεροπλάνα Canadair από το πρόγραμμα rescEU, με 100% χρηματοδότηση από την ΕΕ. «Το πρώτο αεροσκάφος του προγράμματος θα το πάρει η Ελλάδα. Μπορείς να πεις ότι είναι και το χατίρι στον Στυλιανίδη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα μας θα παραλάβει άλλες πέντε νέα Canadair που θα ανήκουν στον ελληνικό στόλο.

Ερωτηθείς εάν θα θέσει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, ο κ. Στυλιανίδης ξεκαθάρισε ότι δεν το συζητά, λέγοντας πως «είμαι αφοσιωμένος στη δουλειά που κάνω εδώ ως υπουργός Πολιτικής Προστασίας».

πηγή:ertnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πιερρακάκης για Δακτύλιο: Μέσω gov.gr οι εξαιρέσεις

#MeToo - Λευτέρης Πετρούνιας: Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του (βίντεο)

Μητροπολίτης Γρεβενών: Κατέβαζε τις μάσκες για να φιλήσουν το Σταυρό (βίντεο)