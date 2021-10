Life

“Game Of Chefs” - Kitchen Battles: Η δοκιμασία αποχώρησης (εικόνες)

Το «Game Of Chefs» ανοίγει την πόρτα του, απόψε στις 21:00, και η πιο καυτή μάχη των Kitchen Battles ξεκινά.



Η Ντορέττα Παπαδημητρίου καλωσορίζει τους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν… τα μαχαίρια τους και να έρθουν ένα βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο και την κατάκτηση του τίτλου του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και των 50.000 ευρώ!



Στη 2η ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ της εβδομάδας, η οποία ήταν εμπνευσμένη από την ιταλική κουζίνα, νικήτρια ήταν η ομάδα του Άνταμ Κοντοβά με 8 ψήφους. Ακολούθησαν η ομάδα του Άγγελου Λάντου με 2 ψήφους και του Βασίλη Μουρατίδη με 1 ψήφο.

Απόψε, τα μέλη των δύο χαμένων ομάδων έρχονται αντιμέτωπα με τη 2η ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ της εβδομάδας.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να φτιάξουν φρέσκα ζυμαρικά.

Στο τέλος της δοκιμασίας, οι παίκτες θα τοποθετήσουν τα πιάτα τους στον ιμάντα μεταφοράς και θα τα καλύψουν με τις καμπάνες. Τα πιάτα θα μεταφερθούν μπροστά στους τρεις σεφ που στη δοκιμασία της αποχώρησης γίνονται ξανά κριτές.

Ο Άγγελος Λάντος, ο Βασίλης Μουρατίδης και ο Άνταμ Κοντοβάς θα κρίνουν και θα βαθμολογήσουν, χωρίς να ξέρουν σε ποιους ανήκουν τα πιάτα, ενώ ο ένας δεν θα γνωρίζει τη βαθμολογία του άλλου.

Σε αυτή τη φάση, υπάρχει το ρίσκο να κρίνουν αρνητικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην ομάδα τους και θετικά το πιάτο διαγωνιζόμενου που ανήκει στην αντίπαλη ομάδα.

Γιατί συνεχίζει να γκρινιάζει ο Άγγελος Λάντος και γιατί οι άλλοι δύο κριτές φτύνουν τον κόρφο τους και του ζητούν να ηρεμήσει;

Ποιος παίκτης της ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑΣ λέει ότι δεν θα βοηθήσει κανένα στην ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ;

Ποιος παίκτης της ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑΣ βοηθάει όλους τους παίκτες της ομάδας με κίνδυνο να μην βγάλει πιάτο;

Πόσο θα στοιχίσει στον Γιώργο Καπενεκάκη ότι μπερδεύει την πάπια με το κοτόπουλο;

Γιατί ο Άγγελος Σακάι αποφασίζει να τα παρατήσει;

Γιατί η ΓΚΡΙ ΟΜΑΔΑ βρίσκεται σε κόντρα με τη ΜΠΛΕ ΟΜΑΔΑ;

Ποια είναι η γνώμη των κριτών για τα πιάτα των διαγωνιζόμενων;

Σε ποια ομάδα ανήκουν οι δύο διαγωνιζόμενοι που δεν παίρνουν ούτε μία ψήφο από τους κριτές;

Θα χάσει ο Άγγελος Λάντος παίκτη από τη δοκιμασία ή θα συνεχιστεί η παράδοση των «κατσαρίδων»;

