Λιβύη - Δένδιας: Η Ελλάδα είναι παρούσα και πάλι

Στην υπουργική σύνοδο «Πρωτοβουλία για Σταθερότητα στη Λιβύη» συμμετέχει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών στην Τρίπολη.

«Η Ελλάδα είναι παρούσα και πάλι στη Λιβύη», αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο twitter, από την Τρίπολη όπου βρίσκεται, προκειμένου να συμμετάσχει στην υπουργική σύνοδο «Πρωτοβουλία για Σταθερότητα στη Λιβύη» («Libya Stabilization Initiative»).

«Ελληνική σημαία στους δρόμους της Τρίπολης, όπου θα συμμετάσχω σε λίγο στην Υπουργική Σύνοδο "Πρωτοβουλία για Σταθερότητα στη Λιβύη" ("Libya Stabilization Initiative"). Η Ελλάδα είναι παρούσα και πάλι στη Λιβύη», αναφέρει.

Ο κ. Δένδιας είναι προσκεκλημένος από τη Λίβυα ομόλογό του, Νάιλα ελ Μάνγκους (Najla El Mangoush), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η εν λόγω σύνοδος είναι λιβυκή πρωτοβουλία και έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν, κυρίως, γειτονικές προς τη Λιβύη χώρες, καθώς και οι χώρες που συμμετέχουν στη Διαδικασία του Βερολίνου.

Η σύνοδος αναμένεται να επικεντρωθεί σε δύο βασικούς τομείς: Στην ασφάλεια και την οικονομία/ανάπτυξη.

Εν τω μεταξύ, εγκάρδια συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, στο περιθώριο της Διεθνούς Συνόδου «Πρωτοβουλία για τη Σταθερότητα στη Λιβύη» («Libya Stabilization Initiative»), σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Εγκάρδια συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου στο περιθώριο της Διεθνούς Συνόδου “Libya Stabilization Initiative” - I had a cordial meeting on the sidelines of “Libya Stabilization Initiative” International Conference #LYSC2021 with #Egypt FM #Sameh_Shoukry. pic.twitter.com/vmfl4rNMM7

— Nikos Dendias (@NikosDendias) October 21, 2021

Σε δήλωση του, μετά το τέλος της Υπουργικής Συνόδου “Libya Stabilization Initiative”, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε, «Η Ελλάδα σήμερα, παρά τις φιλότιμες, πρέπει να πω, προσπάθειες της Τουρκίας, επιστρέφει στη διαδικασία ομαλοποίησης στη Λιβύη. Η Ελλάδα επιστρέφει σε αυτήν τη διαδικασία για να βοηθήσει, χωρίς την παραμικρή υστεροβουλία. Να βοηθήσει να δημιουργηθεί μια κατάσταση, η οποία να βελτιώνει την καθημερινότητα του λιβυκού λαού, της λιβυκής κοινωνίας, την επιστροφή στην ομαλότητα. Γι’ αυτό υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο έχει απαραίτητες ενέργειες. Πρώτον, τη διενέργεια εκλογών, ελεύθερων εκλογών και, δεύτερον, την αποχώρηση των μισθοφόρων και των ξένων στρατευμάτων από τη Λιβύη. Υπάρχει μπροστά μας ένας μακρύς και δύσκολος δρόμος, αλλά σήμερα έγινε ένα βήμα».

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, θα συναντηθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου με τους Προέδρους των Κοινοβουλίων του Ισραήλ, Mickey Levy και της Γεωργίας Kakha Kuchava Οι εν λόγω αξιωματούχοι βρίσκονται στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων των Kρατών-Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης που διοργανώνεται από κοινού από τη Βουλή των Ελλήνων και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

