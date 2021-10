Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ για μεταρρύθμιση ΕΝΦΙΑ: κατάργηση κάθε συμπληρωματικού φόρου

Τις απόψεις της για τη μεταρρύθμιση του ΕΝΦΙΑ 2022 γνωστοποίησε με επιστολή της η ΠΟΜΙΔΑ, προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΟΙΚ.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά την πλήρη και οριστική κατάργηση κάθε μορφής Συμπληρωματικού Φόρου και όχι τη διατήρησή του «από το παράθυρο», δηλαδή με αντικατάστασή του από «τρισχειρότερο συμπληρωματικό φόρο ανά ακίνητο, η οποία, λαμβανομένης υπόψη και της σοβαρότατης νέας αύξησης των τιμών ζώνης, θα αποβεί «τιμωρητική» και καταστροφική για πάμπολλους ιδιοκτήτες κατοικιών, καταστημάτων αλλά ιδιαίτερα αδόμητων οικοπέδων, η φορολογητέα αξία των οποίων αυξήθηκε προ 4ετίας «αδικαιολόγητα» κατά 25%.

Επίσης με την επιστολή της αυτή η ΠΟΜΙΔΑ κάνει τις εξής επί μέρους προτάσεις:

Να διπλασιαστεί ο μειωτικός Συντελεστής Παλαιότητας κτισμάτων τόσο ως προς τα ποσοστά, όσο και ως προς το χρόνο απομείωσης της φορολογητέας αξίας τους.

Σε όλες τις περιπτώσεις πολεοδομικής τακτοποίησης υφισταμένων κτισμάτων, η παλαιότητα να μηδενίζεται μόνον αν η τακτοποιούμενη επιφάνεια υπερβαίνει το 50% της αρχικής επιφανείας του κτίσματος.

Με άμεση νομοθετική ή διοικητική ρύθμιση, να καταργηθεί ρητά η υποχρέωση δήλωσης κάθε είδους κοινοχρήστων και κοινοκτήτων χώρων πολυκατοικιών στο Ε9 των συνιδιοκτητών τους.

Οι ιδιοκτήτες οριζοντίων ιδιοκτησιών δικαιώματος υψούν να δικαιούνται να το καταργήσουν ολοσχερώς μεταβιβάζοντας το αντίστοιχο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησίας επί του γεωτεμαχίου σε άλλη ιδιοκτησία τους ή προς ιδιοκτήτη άλλης οριζόντιας ιδιοκτησίας του αυτού κτηρίου, με μονομερή τροποποίηση της πράξης σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των λοιπών μη εμπλεκομένων συνιδιοκτητών του κτιρίου.

