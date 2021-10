Κοινωνία

Γλυφάδα: σύλληψη γυναίκας για υπεξαιρέσεις αυτοκινήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έπεσε στα χέρια της Αστυνομίας η 36χρονη. Πώς δρούσε σε βάρος εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων.

Συνελήφθη, το μεσημέρι της Δευτέρας στη Γλυφάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, 36χρονη αλλοδαπή ως μέλος συμμορίας που προέβαινε σε υπεξαιρέσεις οχημάτων κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της Νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και για πλαστογραφία.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών, όπου αλλοδαπή παρουσιάζονταν ως πελάτισσα με πλαστό δελτίο ταυτότητας σε εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής και νοίκιαζε οχήματα χωρίς να τα επιστρέφει, συγκροτήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία της 36χρονης με εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων στην περιοχή της Βουλιαγμένης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση και στο σημείο παράδοσης-παραλαβής του οχήματος που ορίστηκε, μετά από έλεγχο, κατελήφθη να έχει στην κατοχή της το πλαστό δελτίο ταυτότητας με τη χρήση του οποίου είχε υπεξαιρέσει τα προηγούμενα οχήματα.

Από περαιτέρω έλεγχο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κοκαΐνης και κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης και χειρόγραφες σημειώσεις που αναγράφονταν στοιχεία των οχημάτων που είχε υπεξαιρέσει. Όπως διαπιστώθηκε τα οχήματα που υπεξαιρούσε η 36χρονη, τα διέθετε σε έτερους συνεργούς της οι οποίοι τα διοχέτευαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά αλλοδαπών.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις υπεξαίρεσης αυτοκινήτων. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – ΠΟΥ: Η πανδημία θα διαρκέσει περισσότερο από όσο έπρεπε

Εμβόλιο: Πέτσας και Χαρδαλιάς έκαναν την τρίτη δόση (εικόνες)

Τάκης Χρυσικάκος στο “Πρωινό”: Έχω φάει πολύ κέρατο στη ζωή μου (βίντεο)