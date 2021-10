Κοινωνία

Δακτύλιος: τα όρια, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις

Αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ για τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας οχημάτων που θα ισχύσουν από την προσεχή Δευτέρα στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, περιόδου 2021-2022, αναφέρει ότι από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 επανέρχονται τα περιοριστικά μέτρα της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (ΜΙΚΡΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ).

Τα όρια του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ορίζονται από τις παρακάτω οδούς και λεωφόρους:

Λ. Αλεξάνδρας - Ζαχάρωφ – Λ. Μεσογείων - Φειδιππίδου - Μιχαλακοπούλου - Σπ. Μερκούρη - Βρυάξιδος - Υμηττού - Ηλ. Ηλιού - Αμβρ. Φραντζή – Λ. Ανδρ. Συγγρού - Χαμοστέρνας - Πειραιώς - Ιερά Οδός – Λ. Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως - Πλ. Καραϊσκάκη - Καρόλου - Μάρνη - 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) - Λ. Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ τα μέτρα περιορισμού δεν ισχύουν.

Στις οδούς και λεωφόρους που περικλείονται από τον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ επιτρέπεται μόνο η εκ περιτροπής κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, καθώς και των Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους (μονά – ζυγά).

Δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ.-289738/Φ.911 από 19/20.10.2021 (ΦΕΚ 4860, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ως ισχύει.

Ειδικότερα οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

Αυτοκινήτων EURO 6, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km, καθώς και,

Ηλεκτρικών, υβριδικών φυσικού αερίου εκ κατασκευής και υγραερίου εκ κατασκευής οχημάτων,

δύνανται να εκδώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές Ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις από τους δικαιούμενους θα υποβάλλονται αποκλειστικά με αυτοπρόσωπη παρουσία και τηρουμένων των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 09:00΄ έως 13:00΄ στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής (Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Γραφείο Δακτυλίου στο ισόγειο του κτιρίου [είσοδος από οδό Σάμου], τηλ.210-5284142) με την προσκόμιση πέραν των ειδικότερων ανά περίπτωση ενδιαφερομένου εγγράφων/δικαιολογητικών και φωτοαντιγράφων της Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος και της Άδειας Ικανότητας οδήγησης των οδηγών.

Οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την περίοδο 2019-2020 εξακολουθούν να ισχύουν έως την Παρασκευή 26-11-2021.

ΙΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι ημέρες και ώρες ισχύος όλων των ως άνω περιοριστικών μέτρων, είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Πέμπτη, ώρες 07.00΄ έως 20.00΄,

Παρασκευή, ώρες 07.00΄ έως 15.00΄.

Τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες που πραγματοποιείται απεργία των εργαζομένων σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα μέτρα δεν ισχύουν.

Οι παραβάτες των περιοριστικών αυτών μέτρων, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 6 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Διοικητικό πρόστιμο 100,00 €), ως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με το άρθρο 31 του ν. 3904/2010 (Α΄218).

Για περισσότερες πληροφορίες: Δ/νση Τροχαίας Αττικής/ Τηλ.: 210 – 52.84.142

