Easy 97.2 - “O Μαραθώνιος της Μαρίας”: περπατάμε μαζί τα τελευταία χιλιόμετρα

Ο πενθήμερος «μαραθώνιος» της Μαρίας Κωνσταντάκη ολοκληρώνεται και ο Easy μας καλεί όλους, να βαδίσουμε πλάι της, στην Αθήνα, για τους σκοπούς της “Φλόγας”.

Ο easy 97.2 μας προσκαλεί αύριο, Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, στις 5.00 το απόγευμα,να περπατήσουμε όλοι μαζί τα τελευταία χιλιόμετρα του «Μαραθωνίου της Μαρίας», με στόχο να στηρίξουμε, όσοι περισσότεροι μπορούμε, την προσπάθειά της!

Σημείο συνάντησης:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, μόλις στρίψεις από το Hilton δεξιά, στην κάθοδο προς Σύνταγμα, στάση ΜΕΤΡΟ Ευαγγελισμός, μπροστά στο περίπτερο!

Ο easy 972 διοργανώνει για 1η φορά στην Ελλάδα, έναν µεγάλο περίπατο µαραθωνικών αποστάσεων µε στόχο την ενίσχυση του Συλλόγου Γονιών Παιδιών Με Καρκίνο “ΦΛΟΓΑ”.

Η Μαρία Κωνσταντάκη, ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός στην εκπομπή easy breakfast, έχει κληθεί να φέρει εις πέρας την μεγαλύτερη πρόκληση της ζωής της.

Στόχος, να περπατήσει 5 μαραθώνιους σε 5 ημέρες, μέχρι την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου. Ο κάθε μαραθώνιος αποτελείται από 42 χιλιόμετρα την ημέρα, συνολικά 210 χιλιόμετρα!

Με αρωγό τον easy 97.2, προεργασία μηνών, και όλους εμάς, η Μαρία Κωνσταντάκη θα φτάσει στα άκρα… για καλό σκοπό!

