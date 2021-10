Πολιτική

Κορονοϊός - Πλεύρης για Πολάκη: αήθης η επίθεση στον Τσιόδρα

Ο υπουργός Υγείας τονίζει ότι ο Πολάκης είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ για να "χαϊδεύει" το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Η ανάρτηση Πολάκη που προκάλεσε την οργή Πλεύρη.

Στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν καταλήξει αν στηρίζουν την εμβολιαστική προσπάθεια που γίνεται για τη θωράκιση της χώρας μας έναντι της πανδημίας, κι αυτό αποδεικνύεται «με την αήθη επίθεση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη στο πρόσωπο του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

«Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας με εμπεριστατωμένα επιστημονικά στοιχεία απέδειξε την αναγκαιότητα του εμβολιασμού για να πειστούν οι συμπολίτες μας για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και να μην κινδυνεύουν», επισημαίνει ο υπουργός Υγείας και προσθέτει: «Ο κ. Πολάκης επανήλθε στον αντιεμβολιαστικό οίστρο, αγνοώντας τα επιστημονικά δεδομένα και αποδεικνύοντας ότι είναι ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ για να "χαϊδεύει" το αντιεμβολιαστικό κίνημα».

Υπενθυμίζεται ότι σε ανάρτησή του στο Facebook ο κ. Πολάκης απέδωσε ευθύνη στον κ. Τσιόδρα «για τους 15.500 χιλιάδες νεκρούς που φτάσαμε ως χώρα». «Με μαθηματικές ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ ελεεινής μορφής προσπαθεί να μας πείσει πως πρέπει να ‘μαστε ευτυχισμένοι με τους 15.500 νεκρούς γιατί γλυτώσαμε λέει άλλους 8.500 χιλιάδες», έγραψε ο κ. Πολάκης. «Θα πρεπε να ντρέπεσαι Σωτήρη Τσιόδρα για αυτά που είπες», συνέχισε και τόνισε: «Αν είχατε φέρει τα μονοκλωνικά αντισώματα από τότε που σας φωνάζω και αν είχαμε ΜΕΘ στο δεύτερο και τρίτο κύμα θα είχαν γλυτώσει οι μισοί από τους 15.500 χιλιάδες που χάσαμε».

«Σε μια περίοδο που η πανδημία είναι εκτός ελέγχου, το εμβολιαστικό πρόγραμμα έχει «βαλτώσει» και το ΕΣΥ είναι ανοχύρωτο και αποδιοργανωμένο, η σημερινή κραυγή αγωνίας των υγειονομικών που κινητοποιούνται για την υπεράσπιση της δημόσιας περίθαλψης, έχει ένα πολύ σημαντικό συμβολισμό» τονίζει ο τομεάρχης Υγείας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Ξανθός για την κινητοποίηση των υγειονομικών.

Προσθέτει δε ότι οι «άνθρωποι της πρώτης γραμμής στέλνουν το μήνυμα ότι παρά την εξουθένωση από την υπερπροσπάθεια, παρά την αίσθηση εγκατάλειψης χωρίς ουσιαστική στήριξη και προοπτική, συνεχίζουν να μοχθούν για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των πολιτών και, κυρίως, εξακολουθούν να αγωνίζονται για ένα αξιόπιστο δημόσιο σύστημα υγείας, που σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα τόσο του εργαζόμενου όσο και του ασθενή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει την αμέριστη πολιτική του στήριξη σ’ αυτό τον αγώνα ενδυνάμωσης του ΕΣΥ, έμπρακτης στήριξης του προσωπικού του (αποδοχές, συνθήκες εργασίας, εκπαίδευση, ένταξη στα ΒΑΕ, ειδικά κίνητρα κλπ) και συνολικής αναβάθμισης της Δημόσιας Υγείας στη χώρα».

