“Rouk Zouk Special” κάθε Κυριακή

Αγαπημένα πρόσωπα και πρωταγωνιστές βάζουν ακουστικά και παίζουν με την καρδιά τους, για φιλανθρωπικό σκοπό.

«ROUK ZOUK» τις καθημερινές, έχουμε.

«ROUK ZOUK», όμως, δεν είχαμε ποτέ την Κυριακή!

Από 31 Οκτωβρίου το «ROUK ZOUK» μπαίνει σε… νέες περιπέτειες με τη μοναδική Ζέτα Μακρυπούλια σε κυριακάτικα «νυχτοπερπατήματα»!

Κάθε Κυριακή στις 20:00 το «ROUK ZOUK Special» έρχεται να… ρουκζουκάρει τα βράδια μας και να μας κάνει όλους μια μεγάλη παρέα!

Με καλή ενέργεια, ανεβασμένη διάθεση και πολύ χιούμορ, οι καλεσμένοι του «ROUK ZOUK Special» μας κλείνουν το μάτι, μας χτυπούν στον ώμο, γνέφουν με το σώμα, ζωντανεύουν τις λέξεις, χορεύουν, τραγουδούν, κερδίζουν, χάνουν και γελούν δυνατά!

Οι ομάδες θα δοκιμάζονται σε όλα τα αγαπημένα και άκρως διασκεδαστικά παιχνίδια του «ROUK ZOUK» και το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης με την απολαυστική Ζέτα Μακρυπούλια θα μας ταξιδεύει κάθε Κυριακή βράδυ στον κόσμο της ψυχαγωγίας!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Project Manager: Περικλής Ασπρούλιας

Σκηνοθεσία: Κώστας Υφαντής

Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Αρχισυνταξία: Μαρία Ντρούβα

Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

