“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με ραγδαίες εξελίξεις και ανατροπές (εικόνες)

Έρχονται καθηλωτικά επεισόδια γεμάτα δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική!

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν… Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 17

Ο Δούκας αρνείται την πρόταση του Ακύλα για νέο άλλοθι, αλλά η Μυρσίνη επιμένει και αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθεια της Αντιγόνης. Η Ελένη με τη βοήθεια όλων στο χωριό προσπαθεί να μαζέψει πληροφορίες μέσα στην Εστία, αλλά η ξαφνική επίσκεψη του Ζάχου βάζει σε κίνδυνο το σχέδιο της. Η Κορίνα συγκρούεται με τη Ζωή καθώς είναι σίγουρη πως κάποιο από τα παιδιά του Δούκα είναι ο εραστής της. Ο Κυριάκος με την Ουρανία πάνε να επισκεφτούν τον Μπάμπη, αλλά τους περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο Λάμπρος στριμώχνει το Βάϊο που αναγκάζεται να ομολογήσει. Ο Πέτρος συνεχίζει να ανακρίνει τον Σκαφά όταν μια αναπάντεχη εξέλιξη του ανατρέπει τα σχέδια.

Τρίτη 26 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 18

Το νέο άλλοθι του Δούκα θα φέρει νέες αναταράξεις ανάμεσα στα παιδιά του. Πώς θα αντιδράσουν; H Πηνελόπη είναι έτοιμη να κάνει την τελευταία της κίνηση για να πληρώσει ο πατέρας της. Η παράνομη σχέση της Ζωής και του Κωνσταντή θα γίνει αντιληπτή από ένα επικίνδυνο πρόσωπο. Ο Λάμπρος θα λάβει ένα γράμμα απ’ την Ελένη που θα τον τρομοκρατήσει, ενώ θα βρεθεί αντιμέτωπος μ’ ένα διαφορετικό πρόσωπο της Ανθής. Η Δρόσω δείχνει να μην τα καταφέρνει με το νέο της βήμα στον χώρο του θεάτρου. Ένας θάνατος θα συγκλονίσει τους κόλπους του καθεστώτος, ενώ η Ελένη θ’ αλιεύσει, απ’ τον σύλλογο γυναικών, την πρώτη της σημαντική πληροφορία. Η σύλληψη ενός άντρα θα φέρει τον Πέτρο σε δεινή θέση.

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 19

Η Αντιγόνη συνεχίζει το σχέδιο του ζεύγους Σεβαστού. Η κατάθεσή της θα καταφέρει να αντιστρέψει τη δίκη; Όλοι βρίσκονται σε αγωνία για το επικείμενο αποτέλεσμα του δικαστηρίου. Ο Πέτρος αποφασίζει να φύγει απ’ τη χώρα και προβαίνει σε μια απρόσμενη κίνηση που θα αλλάξει τη σχέση του με την Ασημίνα. Ο Λάμπρος συνεχίζει την παράνομη αλληλογραφία με την Ελένη και προσπαθεί να την αποτρέψει απ’ τις έρευνές της. Η Ζωή βρίσκεται εγκλωβισμένη καθώς η Αιμιλία ανακαλύπτει τη σχέση της με τον Κωνσταντή. Θα την στηρίξει ή θα την προδώσει στον Ακύλα; Μια κίνηση του Ζάχου θα εξοργίσει την Ελένη. Στη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου, τα σχέδια της Ελένης κινδυνεύουν ν’ αποκαλυφθούν.

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 20

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου γιορτάζεται με μεγαλοπρέπεια στο Διαφάνι. Η αιφνίδια επίσκεψη των γυναικών της Εστίας, όμως, θα προκαλέσει προβλήματα στην Ελένη. Θα την καλύψει ο Ζάχος; Ο Ακύλας παίζει το τελευταίο του χαρτί και εκβιάζει τον Δούκα. Ο Άγγελος συγκρούεται ανοιχτά με τον Θανασάκη, αλλά η Σοφούλα θα πει την τελευταία λέξη! Ο Πέτρος εξομολογείται αυτό που αισθάνεται στην Ασημίνα, η οποία ζητά από τον Νικηφόρο να προχωρήσουν το διαζύγιο. Ο Λάμπρος μοιράζεται τα συναισθήματά του με την Ανθή. Η μέρα της απόφασης στη δίκη του Δούκα έφτασε και οι αδελφές Σταμίρη είναι εκεί για να την ακούσουν…

