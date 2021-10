Οικονομία

Ναυπηγεία Ελευσίνας: ο Όμιλος Fincantieri προς συνεργασία με την ONEX

Τι συζητήθηκε για την πορεία εξυγίανσης των Ναπυηγείων και την βούληση για συμβολή σε αυτήν του ισχυρού Ομίλου.

Όπως αναφέρεται σε ενημέρωση του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

«O Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος (μέσω τηλεδιάσκεψης) και ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης είχαν σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο και CEO της ONEX, κ. Πάνο Ξενοκώστα και τον αντιπρόεδρο και γενικό διευθυντή ναυπηγήσεων του ομίλου Fincantieri, κ. Giuseppe Giordo, ο οποίος εξέφρασε το ενδιαφέρον του ομίλου να συμμετάσχει στην διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας σε συνεργασία με την ΟNEX.

Μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Σήμερα έγινε ένα μεγάλο βήμα στη διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους Ναυπηγείων στον κόσμο, ο όμιλος Fincantieri, εξέφρασε γραπτώς το ενδιαφέρον του να ξεκινήσει τη διαδικασία για να συμμετάσχει στην προσπάθεια εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας σε συνεργασία με την ΟNEX. H Ελληνική κυβέρνηση καλωσορίζει αυτή την πρόταση και χαιρετίζει αυτό το εγχείρημα. Η Ελλάδα για να έχει ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία χρειάζεται και τα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε σταθερά με τα Ναυπηγεία της Σύρου, του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας ώστε να φτιάξουμε επιτέλους ξανά μια ισχυρή ναυπηγική βιομηχανία στη χώρα για την οποία όλοι οι Έλληνες θα είμαστε πολύ υπερήφανοι».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε:

«Η σημερινή είναι μια ιστορική μέρα που σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας στην Ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία της πατρίδας μας. Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και εγώ προσωπικά στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις τη διαδικασία εξυγίανσης των Ναυπηγείων, προσπαθώντας να βρούμε την κατάλληλη λύση έτσι ώστε να επιτευχθεί μια ανάπτυξη που αρμόζει στην ιστορική αυτή βιομηχανία. Μέσω της συνεργασίας της Fincantieri με την ΟΝΕΧ, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας γυρίζουν σελίδα και θα βρεθούν σύντομα σε δυναμική τροχιά ανάπτυξης καθότι ο μεγάλος αυτός όμιλος εγγυάται τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία τους».

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής ναυπηγήσεων του ομίλου Fincantieri, κ. Giuseppe Giordo επισήμανε:

«Είναι ένα σημαντικό βήμα στην ελληνο-ιταλική επιχειρηματική συνεργασία. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε ώστε να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μία από τις καλύτερες ναυπηγικές βιομηχανίες παγκοσμίως».

Ο Πρόεδρος & CEO της ONEX, κ. Πάνος Ξενοκώστας τόνισε:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινά σήμερα μια πολύ μεγάλη συνεργασία. Έχουν τεθεί πλέον όλα τα θεμέλια ώστε να μπορέσει η εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας να οδηγήσει σε ναυπηγικό κόμβο ηγέτη για την περιοχή. Μαζί με τον κόσμο μας είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε».

Συνάντηση με εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Ελευσίνας

Στη συνέχεια ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός, κ. Νίκος Παπανάσης, παρουσία του Προέδρου & CEO της ONEX, κ. Πάνος Ξενοκώστα, είχαν συνάντηση με αντιπροσωπεία εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Νίκος Παπανικολάου εκ μέρους των εργαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας δήλωσε:

«Εκ μέρους των 600 εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνας θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη τον Υπουργό, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, τον Αναπληρωτή Υπουργό, κ. Νίκο Παπαθανάση καθώς και τον κ. Πάνο Ξενοκώστα της ONEX για την επιμονή τους όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε στην ευχάριστη θέση, μετά από πάρα πολλά χρόνια, να νιώθουμε υπερήφανοι ως εργαζόμενοι για την επόμενη ημέρα που έρχεται στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Σας ευχαριστούμε όλους».

