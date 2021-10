Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για κρούσματα, εμβόλια και τρίτη δόση (βίντεο)

Αναλυτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και τις "κόκκινες" περιοχές.

Ο Ant1news.gr μετέδωσε σε απευθείας μετάδοση την ενημέρωση για την πορεία εξάπλωσης του κορονοϊού, από τους:

Μίνα Γκάγκα , Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας

Βάνα Παπαευαγγέλου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων και Γκίκα Μαγιορκίνη, Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων.

Νωρίτερα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο "χάρτης" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν τα δεδομένα για τα κρούσματα με τις μεταλλάξεις σε αρκετές περιοχές.

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:





