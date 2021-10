Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: εκατοντάδες νέα κρούσματα στην Ελλάδα

Πόσες νέες μολύνσεις από παραλλαγές του ιού εντοπίστηκαν στην χώρα, την τελευταία εβδομάδα.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της Πέμπτης για τους νεκρούς, τους διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα στην Ελλάδα, αλλά και για την γεωγραφική κατανομή τους ανά περιφερειακή ενότητα, από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 έγινε γνωστό ότι:

"Ολοκληρώθηκε από το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, η γονιδιωματική ανάλυση σε 381 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 13 Σεπτεμβρίου 2021 έως 09 Οκτωβρίου 2021.

Από τον έλεγχο των 381 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 364 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC). Εκ των 364 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο στέλεχος Delta (Πίνακας 3).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 34.496 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 30.447 προέρχονται από τυχαία επιλογή δειγμάτων, 3.308 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 741 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 30.447 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 51,12%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 33,02%, το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 7,70%, και το Beta με ποσοστό 1,09% (Πίνακας 4).

Από τα 3.308 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 3.144 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 39,60% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 32,65% στο Delta, 16,29% στο Alpha, 6,11% στο Beta, 0,12% στο C.36, 0,09% στο Gamma, 0,09% στο Eta και 0,09% στο A.28. Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 373 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 239 αφορούν στο Delta, 113 στο Alpha, 7 στο Mu, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant E484K), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.1 (Variant E484K).

Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον πίνακα 5.

Σημείωση: Η δυναμική εξέλιξη της πανδημίας COVID-19 επιβάλλει την τακτική αναθεώρηση της ταξινόμησης των στελεχών του ιού SARS-CoV2 με την ενσωμάτωση των νεότερων δεδομένων που προκύπτουν παγκοσμίως. Για το λόγο αυτό, τα δείγματα υπόκεινται σε περιοδικές αναδρομικές αναλύσεις με σκοπό την επικαιροποίηση της ταξινόμησής τους. Στο πλαίσιο αυτής της επαναξιολόγησης στη χώρα μας, 11 δείγματα τα οποία με τα παλαιότερα δεδομένα ταξινομούνταν ως στέλεχος ΑΥ.4 (που ανήκει στο στέλεχος ΔΕΛΤΑ), πλέον με την τρέχουσα αναθεώρηση ταξινομούνται ως στέλεχος ΑΥ.4.2, ενώ 3 δείγματα που ταξινομούνταν ως στέλεχος Β.1.623 πλέον ταξινομούνται ως στέλεχος Mu (B.1.621.1)."

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

