Κόσμος

Αφγανιστάν: Ταλιμπάν αποκεφάλισαν αθλήτρια του βόλεϊ

Μετά το έγκλημά τους οι Ταλιμπάν δεν δίστασαν να δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με το κεφάλι της κοπέλας.

Φρίκη στο Αφγανιστάν με τον αποκεφαλισμό αθλήτριας του βόλεΪαπό τους Ταλιμπάν!

Πρόκειται για την Μαχτζαμπίν Χακίμι, μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας, η οποία έπεσε στα χέρια των Ταλιμπάν στις αρχές του Οκτώβρη. Μετά το έγκλημά τους οι Ταλιμπάν δεν δίστασαν να δημοσιεύσουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με το κεφάλι της κοπέλας.

«Οι Ταλιμπάν αποκεφάλισαν μία από τις αθλήτριές μου. Όλες οι αθλήτριες ζουν μέσα στον φόβο. Από την εθνική μόνο δύο κατάφεραν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Η εθνική ιδρύθηκε το 1978 και αποτελούσε έναν φάρο ελπίδας για τα νέα κορίτσια. Σήμερα όλες είναι τρομοκρατημένες», τόνισε η προπονήτρια της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών στην περσική «Independent».

Πρόκειται για τη δεύτερη βολεϊμπολίστρια που δολοφονήθηκε από το καθεστώς καθώς πριν από λίγους μήνες είχε πυροβοληθεί η βολεϊμπολίστρα Ζάχρα Γκαγιάζι.

Εν τω μεταξύ, οι Ταλιμπάν χτύπησαν αρκετούς δημοσιογράφους προκειμένου να τους εμποδίσουν να καλύψουν μια διαδήλωση γυναικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Καμπούλ. Μια ομάδα 20 γυναικών κατάφερε να διαδηλώσει στο κέντρο της αφγανικής πρωτεύουσας επί περισσότερο από μιάμιση ώρα για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους να μορφώνονται και να εργάζονται χωρίς να συλληφθούν ή να τους χτυπήσουν οι Ταλιμπάν που ήταν παρόντες στο σημείο. Ντυμένες με πολύχρωμα μαντίλια, παλτό και παντελόνια οι διαδηλώτριες φώναζαν «ανεργία, φτώχεια, πείνα» και «θέλουμε να εργαστούμε», και ζητούσαν να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία για τα κορίτσια. Οι διαδηλώτριες, τις οποίες είχαν περικυκλώσει οι δυνάμεις ασφαλείας των Ταλιμπάν, κρατούσαν κόλλες χαρτιού Α4 όπου είχαν γράψει «δεν έχουμε το δικαίωμα να εργαστούμε».

Η προηγούμενη διαδήλωση γυναικών στο Αφγανιστάν, που είχε πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου, είχε διαλυθεί από τους Ταλιμπάν λίγα λεπτά μετά την έναρξή της. Στη σημερινή διαδήλωση οι Ταλιμπάν εμπόδισαν τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν τις γυναίκες, να φωτογραφίσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τη διαμαρτυρία τους. Ένας από τους δημοσιογράφους που ήταν παρών στο σημείο δέχθηκε χτυπήματα από τη λαβή ενός όπλου, ενώ οι Ταλιμπάν άρχισαν να τον κλωτσούν για να απομακρυνθεί από το σημείο και ένας εξ αυτών τον απείλησε. Κάποιοι από τους Ταλιμπάν κρατούσαν τουφέκια ΑΚ-47 ή Μ-16.

Οι γυναίκες δεν δέχθηκαν σωματική επίθεση στη διάρκεια της πορείας τους, όμως οι Ταλιμπάν προσπάθησαν επανειλημμένα να διακόψουν τη διαμαρτυρία τους, αν και δεν προχώρησαν σε συλλήψεις. Τελικά οι γυναίκες αποφάσισαν μόνες τους να τερματίσουν τη διαμαρτυρία τους, δήλωσε μία από τις διοργανώτριες στο AFP. «Αυτή είναι η κατάσταση: οι Ταλιμπάν δεν σέβονται τίποτα, ούτε τους δημοσιογράφους ξένους ή ντόπιους, ούτε τις γυναίκες», κατήγγειλε μία διοργανώτρια της κινητοποίησης, η Ζάχρα Μοχαμάντι. «Το μήνυμά μου σε όλα τα κορίτσια της χώρας είναι ‘μην φοβάστε τους Ταλιμπάν και ακόμη κι αν η οικογένειά σας δεν σας αφήνει να βγείτε από το σπίτι, μη φοβάστε, βγείτε, ελάτε, κάντε θυσίες, πολεμήστε για τα δικαιώματά σας. Πρέπει να το κάνετε για να αλλάξουν τα πράγματα για την επόμενη γενιά’», τόνισε η ακτιβίστρια.

