Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες ασθενείς έχασαν την μάχη με τον κορονοϊό την Πέμπτη, ενώ ο αριθμός των διασωληνωμένων παραμένει σε υψηλά επίπεδα

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 3.407 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των 3.407 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 20 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 10 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Από το συνολικό αριθμό των νέων κρουσμάτων, τα 703 είναι στην Αττική ενώ τα 496 είναι στη Θεσσαλονίκη.

Στην υπόλοιπη επικεάτεια νετοπίστηκαν 258 νέα κρούσματα στην Λάρισα, 136 νέες μολύνσεις στην Μαγνησία και 126 στην Αχαΐα, ενώ 123 νέοι φορείς κορονοϊού εντοπίστηκαν στην Ημαθία.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλούν τα δεδομένα για τα κρούσματα με τις μεταλλάξεις σε αρκετές περιοχές.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Βασίλισσα Ελισάβετ: Γιατί δυσανασχέτησε με τους γιατρούς της

Δακτύλιος: τα όρια, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις

Στυλιανίδης: Έως και 300 νεκροί από την κακοκαιρία αν δεν κλείναμε τον Κηφισό