Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: στήριξη στα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τι δήλωσε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες δήλωσε ότι σε μία αρκετά πλούσια ατζέντα εκτιμά ότι το θέμα το οποίο θα κυριαρχήσει στη συζήτηση αφορά στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας.

«Όπως γνωρίζετε η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη πάρει σημαντικά μέτρα έτσι ώστε να περιορίσει στο ελάχιστο τις αυξήσεις και του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και του φυσικού αερίου για τα ελληνικά νοικοκυριά. Και θα εξακολουθούμε να παρεμβαίνουμε στην αγορά ενέργειας έτσι ώστε να στηρίζουμε το ελληνικό νοικοκυριό αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για όσο καιρό διαρκεί αυτή η ενεργειακή κρίση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε επίσης ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σε ένα πιο διαφορετικό επίπεδο. «Οι παρεμβάσεις μπορούν να δρομολογηθούν σε πρώτη φάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεικτικά αναφέρω την δυνατότητα αγοράς φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη δυνατότητα να μπορούμε να αυξήσουμε την αποθήκευση φυσικού αερίου έτσι ώστε να έχουμε λιγότερες βραχυπρόθεσμες στρεβλώσεις στην αγορά όταν χρειαζόμαστε περισσότερο φυσικό αέριο», συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Θα έχω την ευκαιρία στα πλαίσια της συζήτησης να ενημερώσω τους ομολόγους μου και για τις πολύ σημαντικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί υπό προϋποθέσεις να διαμορφωθεί ως μία εναλλακτική πηγή ενέργειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε μιλάμε για φυσικό αέριο το οποίο θα μπορεί να μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα και από εκεί προς το ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου, είτε μιλάμε για ηλεκτρική ενέργεια η οποία θα μπορεί να παράγεται πάλι στη βόρεια Αφρική σε πολύ συμφέρουσες, σε ιδανικές θα έλεγα, συνθήκες και να μεταφέρεται μέσω ενός καλωδίου πάλι από την Αίγυπτο στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας».

Η σημασία λοιπόν της Ανατολικής Μεσογείου, υπογράμμισε, έγκειται ακριβώς και ως προς αυτή της τη διάσταση «η οποία συναρτάται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια της ευρωπαϊκής ένωσης και θα έχουμε την ευκαιρία αυτά να τα συζητήσουμε εκτενώς σήμερα το απόγευμα». Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε πως αύριο θα συζητήσουν εκτενώς για τα ζητήματα της μετανάστευσης. «Θα τοποθετηθώ για το ζήτημα αυτό αύριο το πρωί», ανέφερε.

