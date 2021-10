Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: ξεκίνησε η μάχη για την ηγεσία - κατέθεσαν υπογραφές οι υποψήφιοι

Η μάχη εν όψει της 5ης Δεκεμβρίου που θα στηθούν οι κάλπες μόλις ξεκίνησε. Πόσες υπογραφές κατέθεσαν Παπανδρέου, Ανδρουλάκης, Γερουλάνος, Χρηστίδης.

Έξι είναι τελικά οι υποψήφιοι για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, μετά την αποχώρηση από την κούρσα του Βασίλη Κεγκέρογλου. Η μάχη ενόψει της 5ης Δεκεμβρίου που θα στηθούν οι κάλπες μόλις ξεκίνησε.

Πολύ πάνω από τον απαιτούμενο αριθμό των 5000 υπογραφών από μέλη του κόμματος κατέθεσαν Παύλος Γερουλάνος, Νίκος Ανδρουλάκης και Παύλος Χρηστίδης, ενώ λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας ο Γιώργος Παπανδρέου έφτασε στη Χαριλάου Τρικούπη και κατέθεσε πάνω από 80 υπογραφές μελών της Κεντρικής Επιτροπής και 20.000 μελών και φίλων του κόμματος για την υποψηφιότητα του.

"Χρειαζόμαστε μια Νέα Αλλαγή. Για τους πολίτες και τη χώρα. Για αυτό η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη. Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τον κόσμο, που επανέρχονται δυναμικά. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του Κινήματος" τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ο Γιώργος Παπανδρέου ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του αφού πρώτα ενημέρωσε την Φώφη Γεννηματά, ενώ έθεσε και τον στόχο του που είναι η μάχη απέναντι στη συντήρηση.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος χαρακτήρισε ύποπτο τον όρο προοδευτική διακυβέρνηση. "Η δική μου υποψηφιότητα θα καταστρέψει κάθε σενάριο που εξυφαίνεται για μια δήθεν συγκυβέρνηση αναλογικής, ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ και ίσως και Βαρουφάκη. Αυτό το σενάριο, που εγώ το βλέπω πια μπροστά μου, δεν θα περάσει όσο είμαι εγώ εκεί" τόνισε σε ραδιοφωνική του δήλωση.

Οι 7 υποψήφιοι έγιναν τελικά 6 μετά την αναμενόμενη αποχώρηση από την κούρσα του Βασίλη Κεγκέρογλου λόγω της υποψηφιότητας Παπανδρέου. "Αξιολογώντας, τα νέα δεδομένα και μετά από διαβούλευση με τους συνεργάτες μου, η απόφαση μου είναι να συνεχίσω από τη θέση του Γραμματέα της Κ.Ο. και να μη συμμετέχω ως υποψήφιος στις διαδικασίες ανάδειξης Προέδρου" σημείωσε.

"Φίλες και φίλοι, κατέθεσα απόψε στην επιτροπή εκλογικής διαδικασίας (ΕΔΕΚΑΠ), 6.245 υπογραφές πολιτών από όλη τη χώρα που υποστηρίζουν την υποψηφιότητά μου για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Πολίτες, που θέλουν να δουν την προοδευτική παράταξη να γίνεται ξανά δύναμη ελπίδας. Μπροστά μας έχουμε σχεδόν 2 μήνες για να μιλήσουμε με όσες περισσότερες Ελληνίδες και Έλληνες μπορούμε, για τις θέσεις και τις προτάσεις μας, να ανταλλάξουμε ιδέες, να ακούσουμε και να καταγράψουμε τις προσδοκίες, τις αγωνίες και τις ελπίδες τους. Στον δρόμο για μια Ελλάδα δυνατή, για μια κοινωνία ανοιχτή, για μια οικονομία παραγωγική, όλες και όλοι, έχουν λόγο και ρόλο. Ξεκινάμε ένα ωραίο ταξίδι" τόνισε ο κ. Γερουλάνος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε με τη σειρά του: «κατέθεσα σήμερα, μαζί με 20.000 μέλη και φίλους του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Παράταξης την υποψηφιότητά μου για την ηγεσία του Κινήματός μας. Πιστεύω βαθιά ότι η ανανέωση είναι όχι μόνο πολιτικό και κοινωνικό αίτημα, αλλά και βασική προϋπόθεση για την αναγέννησή μας. Σέβομαι όλους τους συνυποψήφιους μου, όμως η εκλογή νέας ηγεσίας αφορά την επόμενη μέρα του Κινήματος. Αφορά το μέλλον της παράταξης και της χώρας. Το ζητούμενο σήμερα είναι η ενότητα, η διεύρυνση και η πολιτική αυτονομία της παράταξης. Για να μεγαλώσει, να δυναμώσει και να μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας. Να δώσει φωνή σε όσους δεν ακούγονται και ελπίδα σε όσους δεν ονειρεύονται. Τώρα είναι η ώρα της δικής μας πολιτικής αντεπίθεσης. Όχι μόνο με τη δύναμη της ιστορίας και των αναμνήσεων, αλλά κυρίως με την προοπτική για την επόμενη μέρα. Με μια σύγχρονη σοσιαλδημοκρατική πρόταση για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Την βιώσιμη ανάπτυξη. Την εργασιακή ανασφάλεια. Την κλιματική αλλαγή. Το δημογραφικό. Την ενίσχυση του κράτους δικαίου και των ατομικών δικαιωμάτων.

Στο προσκλητήριο για το αύριο της παράταξης ζητώ τη στήριξή σας. Τώρα είναι η ώρα να σπάσουμε τις επετηρίδες και όσα κρατάνε την παράταξη καθηλωμένη. Η δύναμη του Κινήματός μας είμαστε τα μέλη, οι φίλοι και τα στελέχη που το κρατήσαμε όρθιο στις πιο δύσκολες στιγμές του. Αν εμείς ενώσουμε δυνάμεις, τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την αναγέννηση του. Ελάτε να προχωρήσουμε μαζί. Κοιτάζοντας μπροστά!».

Από πλευράς του ο Παύλος Χρηστίδης είπε: «7000 τιμητικές υπογραφές. Εάν ευχαριστώ είναι λίγο. Η υποψηφιότητα μου θέλει να εκφράσει τις αγωνίες των Ελλήνων και ειδικά της νέας γενιάς της πατρίδας μας:

για κοινωνική δικαιοσύνη

για ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία

για καλύτερες συνθήκες και καλύτερους μισθούς όπως αρμόζει στην πιο καταρτισμένη γενιά

για να σταματήσουμε να είμαστε η πρώτη μεταπολεμική γενιά που ζει χειρότερα απ' τους γονείς τους.

Οι λαοί της Ευρώπης αλλά και ο Ελληνικός λαός έχουν πλέον συνειδητοποιήσει μετά από μια πολύ δύσκολη δεκαετία ότι μόνο η επαναφορά της σοσιαλδημοκρατίας μπορεί να εγγυηθεί την προοδευτική κοινωνική, πολιτική και οικονομική ανασυγκρότηση. Restart για την μεγάλη Δημοκρατική και Προοδευτική παράταξη με όραμα και σχέδιο απέναντι στη συντήρηση. Για να κάνουμε τα όνειρα μας πράξη. Είναι στο χέρι μας».

