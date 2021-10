Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γκάγκα: Γεμάτες ανεμβολίαστους οι ΜΕΘ στην βόρεια Ελλάδα

Πως περιέγραψε την κατάσταση σε Μακεδονία και Θράκη η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.

Κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, τα κρούσματα και τις "κόκκινες" περιοχές, η Μίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, είπε ότι σήμερα είχαμε πάλι αρκετά κρούσματα και μεγάλο αριθμό νέων μολύνσεων σε πολλές περιοχές.

Ακολούθως, μέσα από μια σειρά από κάρτες, παρουσίασε την εικόνα στην βόρεια Ελλάδα, στην 3η ΥΠΕ, που αφορά τα νοσοκομεία στην δυτική Μακεδονία και στα μισά νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, όπου στις ΜΕΘ οι περισσότεροι ασθενείς είναι ανεμβολίαστοι.

Παρόμοια είναι η εικόνα που παρουσιάστηκε στην 4η ΥΠΕ, για τα νοσοκομεία της Μακεδονίας και της Θράκης, όπου ανεμβολίαστοι είναι οι 47 στους 50 ασθενείς που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Αντίστοιχη, όπως αναφέρθηκε είναι η κατάσταση σε ότι αφορά τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε απλές κλίνες Covid ή χρειάζονται υποστήριξη της αναπνοής τους.

«Μπορούμε σαν Πολιτεία να πούμε ότι ο καρκινοπαθής που πρέπει να χειρουργηθεί, δεν θα το κάνει, επειδή έχουμε πολλούς αρρώστους με λοίμωξη; Αυτό το κάναμε πέρσι, που δεν είχαμε τίποτα στα χέρια μας. Τώρα έχουμε το εμβόλιο. Θα πρέπει να υπάρχουν κρεβάτια και για έναν τραυματία από τροχαίο και για έναν άλλον ασθενή και αυτό πρέπει να το φροντίσουμε όλοι», είπε η κ. Γκάγκα, απαντώντας σε ερωτήσεις.

Προσέθεσε ότι «μπορεί να χρειαστεί να έχεις 4 διασωληνωμένους και άλλους τρεις ασθενείς, που σημαίνει ότι πρέπει να είσαι διαρκώς από πάνω τους. Αυτό δεν γίνεται, διότι ούτε έχεις επαρκές προσωπικό, ούτε γίνεται. Για αυτό πρέπει να εμβολιαστούμε και να προσέχουμε για να μην υπάρξει τέτοια πίεση, που εγώ την έζησα για 18 μήνες στις κλινικές».

Η κ. Γκάγκα, που είχε προαναγγείλει την λειτουργία chat forum με ειδικούς που θα απαντούν σε απορίες πολιτών, είπε ότι από την Δευτέρα θα δρομολογηθεί η λειτουργία του για τις προσεχείς ημέρες, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει θέμα αναμονής επί μακρόν των πολιτών σε ανάλογη τηλεφωνική γραμμή και πως αν αυτό δεν λυθεί, δεν θα προτιμηθεί τέτοιο μέτρο, ώστε να μην αναμένουν επί μακρόν και να μην χρεώνονται οι πολίτες.

