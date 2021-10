Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: αυξημένο κύμα εισαγωγών στα νοσοκομεία

Τι είπε για την επιδείνωση της εικόνας της πανδημίας στην Ευρώπη και τι δείχνουν τα δεδομένα για την Ελλάδα. Τι απάντησε για την τρίτη δόση του εμβολίου και την γρίπη.

«Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα 242 εκατομμύρια κρούσματα και πάνω από 4,9 εκατομμύρια θάνατοι σε όλον τον κόσμο, ενώ την τελευταία εβδομάδα καταγράφονται πάνω από 400.000 κρούσματα και πάνω από 6.500 κρούσματα κάθε ημέρα σε όλον τον κόσμο», είπε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα, τα κρούσματα και τις "κόκκινες" περιοχές.

Σημείωσε ωστόσο ότι παρά την τάση σταθεροποίησης και ελαφράς πτώσης της μεταδοτικότητας στον κόσμο, στην Ευρώπη παρατηρείται αύξηση κατά 16% στις διαγνώσεις και 12% στους θανάτους, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι την προηγούμενη εβδομάδα, «από 47 ευρωπαϊκές χώρες, οι 38 παρουσίασαν επιδείνωση της κατάστασης, ενώ οριακή είναι η βελτίωση στις λίγες χώρες που δείχνουν καλύτερη απόδοση».

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Μαγιορκίνης είπε ότι καταγράφηκε «αύξηση 17% στις διαγνώσεις και αύξηση 8% στους θανάτους, την προηγούμενη εβδομάδα σε σχέση με την αμέσως πριν από αυτήν, μαζί με αύξηση 4% στις νοσηλείες στις ΜΕΘ, ενώ οι ημερήσιες εισαγωγές στα νοσοκομεία καταγράφουν αύξηση και ανέρχονται κατά μέσο όρο σε πάνω από 200 την ημέρα».

Όπως τόνισε ο κ. Μαγιορκίνης, «Σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθούμε να βλέπουμε βελτίωση, αν και με επιβρα΄δυνση τις τελευταίες εβδομάδες. Στην Ευρώπη βλέπουμε επιδέινωση για τέταρτη εβδομάδα, ωστόσο στις χώρες με υψηλή εμβολιαστική κάλυψη, δεν παρατηρείται αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας τους. Στην Ελλάδα αναμένουμε ήπια προς μέτρια αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία, ιδίως σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, με την εκτίμηση να την αποδίδει σε υψηλή ενδημικότητα, ωστόσο η οριστική εκτίμηση για αυτό θα γίνει στις αρχές Νοεμβρίου. Σε δύο εβδομάδες θα δούμε την διαφορά. Ένα ποσοστό από τα 2.700 νέα κρούσματα κάθε ημέρα αφορά και εμβολιασμένους. Η αύξηση που βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες ήταν της τάξης του 30%, δεν περιμένουμε μια αύξηση 200% όπως είχαμε πέρσι, θα είναι πιο ήπια»

Απαντώντας σε ερώτηση για την τρίτη δόση του εμβολίου, ο Γκίκας Μαγιορκίνης είπε ότι «με τις τρίτες δόσεις, θα έχουμε ανοσία για περισσότερο χρόνο και σε βάθος «στελεχών» και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να κάνουμε το εμβόλιο. Είναι σε ανώτερο επίπεδο σε σχέση με την γρίπη και για αυτό θα πρέπει όλοι να σπεύσουμε και να κάνουμε την τρίτη δόση».

