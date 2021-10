Life

Ο Ερυθρός Σταυρός τίμησε τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ (βίντεο)

Εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προς τιμήν του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και τον εθελοντών του Ε.Ε.Σ., για την συνεισφορά τους, μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου.

Στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, έγινε απο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το απόγευμα της Πέμπτης η εκδήλωση προς τιμήν του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και των εθελοντών του Ε.Ε.Σ. για την πολύτιμή συνεισφορά τους στην αντιμετώπιση της εκτεταμένης ανθρωπιστικής κρίσης που προκάλεσαν οι καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου.

Πολιτικοί, επιχειρηματίες και παράγοντες της κοινωνική ζωή του τόπου βρέθηκαν στο Ζάππει, όπου ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, αππένειμε την ανώτερη τιμητική διάκριση του Ε.Ε.Σ, τον Χρυσό Σταυρό μετά χρυσού κλάδου Δάφνης, στον Προέδρο του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, κ. Θοδωρή Κυριακού, για την πολύτιμη προσφορά του.

Χιλιάδες πολιτών ανταποκρίθηκαν με συγκίνηση και μεγάλη αγάπη στην κοινή προσπάθεια του ΑΝΤΕΝΝΑ και του ΕΕΣ.

Συνολικά συλλέχθηκαν και διανεμήθηκαν από κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. περισσότεροι από 300 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας στις πυρόπληκτες περιοχές.

Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να διατεθούν από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στους πυρόπληκτους.

Ο Ερυθρός Σταυρός τίμησε και 25 τμήματα του, που βοήθησαν εθελοντικά στις καταστροφικές πυρκαγιές

Ο ΑΝΤ1 από την πρώτη στιγμή, δήλωσε την ενεργή συμπαράστασή του στους πληγέντες των πρόσφατων πυρκαγιών και απέδειξε με πράξεις ότι η προσφορά και η αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του.

Η οικογένεια του ΑΝΤ1 συνέταξε τις δυνάμεις της με τον «Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό» σε μια συνεργασία για την άμεση ανακούφιση και στήριξη των συνανθρώπων μας που δοκιμάστηκαν από την πύρινη λαίλαπα. Για αυτό τον σκοπό, ο ΑΝΤ1 δημιούργησε ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (σημ: στους αριθμούς 2103646005 και 2103609825), για την προσφορά οικονομικής βοήθειας σε όλους όσοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, ο ΑΝΤ1 έχει τα αντανακλαστικά και ανταποκρίνεται πάντα με όλες του τις δυνάμεις στις ανάγκες των πολιτών και στις έκτακτες καταστάσεις, μέσα από σημαντικές πρωτοβουλίες.

