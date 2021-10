Αθλητικά

#MeToo: ο Πετρούνιας στον ΑΝΤ1 για τον σάλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι δηλώσεις του.

Αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια για το ελληνικό #MeToo και τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση που συγκλονίζουν τον χώρο του αθλητισμού.

Στο περιθώριο εγκαινίων καταστήματος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ο Λευτέρης Πετρούνιας δήλωσε πως δεν έχει δει κάποιον αθλητή που βρίσκεται στην επιφάνεια και έχει τα “φώτα” πάνω του κι έχει καταφέρει να υλοποιήσει τους στόχους του, να έχει τέτοιου είδους παράπονο.

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων ο Λευτέρης Πετρούνιας, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, έκανε λόγο για λανθασμένη διατύπωση και ζήτησε δημόσια συγγνώμη.

“Η διατύπωση του τρόπου σκέψης ήταν λάθος. Νιώθω χρέος να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη προς όλους τους Έλληνες για τη λάθος διατύπωση της σκέψης μου” είπε χαρακτηριστικά και εξήγησε: “Ρωτήθηκα για το κίνημα #MeToo και απάντησα αποκλειστικά και μόνο για κάποιες καταγγελίες στην ενόργανη για ψυχολογική βία. Πρόκειται για περιστατικά που δεν γνωρίζω. Προερχόμαστε από ένα πολύ σκληρό άθλημα. Αν έχει συμβεί κάτι, έχουν την πλήρη στήριξή μου”.

Επανέλαβε ότι δεν έχει δει κάτι τέτοιο και δήλωσε ότι είναι υπέρμαχος του κινήματος #MeToo, καθώς όπως είπε, στάθηκε δίπλα στη Σοφία Μπεκατώρου, κοινοποιώντας πολλές φορές την εξομολόγησή της. “Βγήκα χέρι χέρι με την Κορακάκη συμβολίζοντας την ισότητα των δύο φύλων. Έχουμε κάνει διαδικτυακά σεμινάρια με την Σοφία Μπεκατώρου για την αντιμετώπιση όλων αυτών των περιστατικών και για το πώς θα εξαλειφθούν. Είμαι πατέρας δύο κοριτσιών και ανήσυχος για τη σάπια κοινωνία που ζούμε” πρόσθεσε ο αθλητής.

Τόνισε δε ότι δικαίως υπάρχουν αντιδράσεις και κατέληξε λέγοντας: “Καταδικάζω κάθε μορφή βίας παντού. Έχω πει αλλεπάλληλες φορές ότι οι Έλληνες είναι η δύναμή μου. Δεν μασάω τα λόγια μου ποτέ και βγαίνω πάντα να απαντήσω. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ πίσω από δηλώσεις, δεν ντρέπομαι και δεν φοβάμαι να ζητήσω συγγνώμη. Όντως έκανα ένα λάθος. Δεν είμαι τόσο καλός ομιλητής, όσο είμαι στους κρίκους”.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: οικιακή βοηθός “ξάφρισε” τον ηλικιωμένο που φρόντιζε

Δακτύλιος: τα όρια, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις

ΚΙΝΑΛ: ξεκίνησε η μάχη για την ηγεσία - κατέθεσαν υπογραφές οι υποψήφιοι