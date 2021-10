Πολιτική

Παναγιωτόπουλος σε Ακάρ: απαιτείται τήρηση των αρχών καλής γειτονίας

Σύντομη συνάντηση με τον ομόλογό του της Τουρκίας είχε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, στο περιθώριο της συνόδου υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νίκος Παναγιωτόπουλος είχε σήμερα, Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021, σύντομη συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ, στο περιθώριο της Συνόδου Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ και κατόπιν αιτήματος του Τούρκου ομολόγου του.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι είναι χρήσιμη η διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά για να γίνουν βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται βελτίωση του κλίματος και τήρηση των αρχών καλής γειτονίας.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο, που αποτελούν την αδιαμφισβήτητη εγγύηση για τη διαμόρφωση συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας, σταθερότητας στην περιοχή.

