Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: το “σκονάκι” της ΔΟΕ και οι “άριστοι” (βίντεο)

Ένα “σημείωμα με οδηγίες”, ακολουθώντας τις οποίες τορπιλίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης, έστειλε στα μέλη της η Διδασκαλική Ομοσπονδία. Τι τους ζήτησε και πως “ακυρώνεται” η αξιολόγηση.

Της Φωτεινής Νάσσου

Οι δάσκαλοι συμπληρώνουν την αξιολόγησή τους…με “σκονάκι” από τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και βάζουν στον εαυτό τους “άριστα”.

Όπως αναφέρεται σε έγγραφο της ΔΟΕ, «Καλούμε τους συλλόγους διδασκόντων στην 4βαθμη κλίμακα βαθμολόγησης να επιλέξουν για όλους τους άξονες τον υψηλότερο βαθμό (4), ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα ποσοτικής διάκρισης μεταξύ των σχολείων».

Με αυτό το κείμενο που απέστειλε η Διδασκαλική Ομοσπονδία στα μέλη της, τα καλεί να κάνουν αξιολόγηση-«φασόν», για να σαμποτάρουν έτσι την διαδικασία που ζητά το Υπουργείο Παιδείας.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο της ΔΟΕ, «επισημαίνουμε ότι σε κάθε σχέδιο δράσης, δεν χωριζόμαστε σε ομάδες, αλλά ομάδα είναι όλος ο σύλλογος διδασκόντων, ώστε να μην υπάρχει μερισμός και διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών».

Η ΔΟΕ φαίνεται ότι εξάντλησε την εφευρετικότητα της στα τεχνάσματα, ώστε να τορπιλίσει την αποτίμηση των επιδόσεων των σχολείων... χωρίς απολύτως καμία διαφοροποίηση, μετά και τις δικαστικές αποφάσεις, που έκριναν παράνομη την απεργία - αποχή των εκπαιδευτικών.

Η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1», σχολίασε πως «Κάποιες “φασόν” απαντήσεις δεν συνιστούν συμμετοχή στην αξιολόγηση. Αξιολόγηση σημαίνει εξατομίκευση για κάθε σχολείο. Ο νόμος και η υπουργική απόφαση βάζουν συγκεκριμένους άξονες και οτιδήποτε άλλο συνιστά παραβίαση του νόμου».

Η Υπουργός Παιδείας ξεκαθαρίζει ό,τι το σκονάκι δεν νοείται ως αξιολόγηση και προειδοποιεί τους εκπαιδευτικούς με κυρώσεις, αναφέροντας χαρακτηριστικά «συγκεκριμένες κυρώσεις υπάρχουν και στη δικαστική απόφαση και στο νόμο. Θεωρώ ότι είναι και προσβλητικό για τους εκπαιδευτικούς εκτός των άλλων. Δηλαδή τι; Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν μόνοι τους να αξιολογήσουν; Χρειάζονται «φασόν» απαντήσεις από κάποιες συνδικαλιστικές ηγεσίες;».

Την ώρα που η απόφαση της ΔΟΕ για «αντάρτικό με σκονάκι» πέρασε με οριακή πλειοψηφία, η Υπουργός Παιδείας επισημαίνει σε όλους τους τόνους ότι πάνω από τα μισά σχολεία, έχουν ήδη κάνει την αξιολόγηση.

