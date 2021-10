Κόσμος

Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης: να μη μεταφερθεί η κρίση στα νοικοκυριά

Ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη να εξεταστεί τί παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν για να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε απότομες μεταβολές τιμών.

Την γεωπολιτική διάσταση του ενεργειακού και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η Ανατολική Μεσόγειος ως εναλλακτική πηγή στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης ανέδειξε, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σχετική συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Ο πρωθυπουργός, σημειώνουν οι ίδιες πηγές, υπογράμμισε ότι τόσο στην ηλεκτρική ενέργεια όσο και στο φυσικό αέριο, η Αίγυπτος, με την οποία η χώρα μας υπέγραψε συμφωνία ηλεκτρικής διασύνδεσης, μπορεί να γίνει η γέφυρα της Αφρικής με την Ευρώπη, καθώς μπορεί να εξάγει ηλεκτρική πράσινη ενέργεια σε χαμηλές τιμές και να τη μεταφέρει μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη, αλλά και υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Το θέμα αυτό με αφορμή την Τριμερή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου που έλαβε χώρα στην Αθήνα την περασμένη Τρίτη ανέπτυξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και νωρίτερα στη Σύνοδο Κορυφής του ΕΛΚ, όπου ενημέρωσε αναλυτικά για τις συμφωνίες που υπογράφτηκαν.

Στην παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη τη σημασία όχι μόνο των προμηθειών, αλλά και των δυνατοτήτων αποθήκευσης φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Επιπλέον οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη "να μελετηθεί η ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας προκειμένου να εξεταστεί τί παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν για να μην είμαστε εκτεθειμένοι σε απότομες μεταβολές τιμών". "Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει απ'το χέρι μας για να μην μεταφερθεί η κρίση στα νοικοκυριά", υπογράμμισε.





