Θεσσαλονίκη: Έκθεση αρχειακού υλικού για την Κατοχή και την Απελευθέρωση

Πλήθος αρχειακών τεκμηρίων, καθώς και άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό, συνδυασμένα με τεκμηριωμένα αφηγηματικά κείμενα.

Έκθεση αρχειακού υλικού και τεκμηρίων για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον ναζιστικό ζυγό διοργανώνει η Εταιρεία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων Μακεδονίας (Ε.Δ.Ι.Α. 1940-1974).

Η έκθεση με τίτλο “Θεσσαλονίκη Ημέρες Κατοχής και Απελευθέρωσης”, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του δήμου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζει πλήθος αρχειακών τεκμηρίων, καθώς και άγνωστο μέχρι σήμερα υλικό, συνδυασμένα με τεκμηριωμένα αφηγηματικά κείμενα, καθοδηγώντας τους επισκέπτες της σε ένα ταξίδι μνήμης και γνώσης. Θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 27 Οκτωβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου.

Την ημέρα της επετείου της απελευθέρωσης, στις 30 Οκτωβρίου, στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση για τους απελευθερωτές της πόλης μαχητές του ΕΛΑΣ, στην αναθηματική στήλη που βρίσκεται μεταξύ Λευκού Πύργου και Βασιλικού Θεάτρου. Θα ακολουθήσει ξενάγηση σε τοπόσημα της Θεσσαλονίκης, που συνδέονται με την απελευθέρωση.

