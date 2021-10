Αθλητικά

Europa League: Πρώτη απώλεια για Μπέτις, Λεβερκούζεν και Ερυθρό Αστέρα

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερς της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League.

Το ντέρμπι του 7ου ομίλου, Μπέτις-Μπάγερ Λεβερκούζεν, δεν ανέδειξε νικητή (1-1), ενώ την πρώτη του απώλεια είχε και ο Ερυθρός Αστέρας με το 1-1 που απέσπασε στην Δανία από την Μίντιλαντ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League.

Το ματς που είχε έντονο... ελληνικό ενδιαφέρον, στο 4ο γκρουπ, Φενέρμπαχτσε και Αντβέρπ έμειναν στο 2-2 (ο Δημήτρης Πέλκας μπήκε αλλαγή στο 66' στη θέση του Οζίλ). Η Φενέρ έχασε και πέναλτι με τον σκόρερ των δύο τερμάτων της, Ένερ Βαλέντσια κι έμεινε χωρίς νίκη μετά από 3 ματς (δύο ισοπαλίες), όπως και οι Βέλγοι, που μετρούν μόλις ένα βαθμό.

Στο «Μπενίτο Βιγιαμαρίν» η Μπέτις προηγήθηκε της Λεβερκούζεν, αλλά οι «ασπιρίνες» απάντησαν άμεσα και το τελικό 1-1 «σφράγισε» τις προσπάθειες των δύο ομάδων, που προέρχονταν από δύο σερί νίκες και μετά το σημερινό ισόπαλο αποτέλεσμα εξακολουθούν να «συγκατοικούν» στην κορυφή του 7ου ομίλου.

Με βασικό τον Ταξιάρχη Φούντα (αντικαταστάθηκε στο 69΄) η Ραπίντ Βιένης πήρε την πρώτη της νίκη στον 8ο όμιλο με 2-1 επί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ενώ η Μαρσέιγ με την τρίτη της ισοπαλία σε ισάριθμα ματς έφυγε με τον ένα βαθμό από το «Ολίμπικο» απέναντι στη Λάτσιο (0-0).

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία)-Λιόν (Γαλλία) 22:00

Ρέιντζερς (Σκωτία)-Μπρόντμπι (Δανία) 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Μονακό (Γαλλία) 22:00

Στουρμ Γκρατς-Σοσιεδάδ 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Λέστερ (Αγγλία) 3-4

(11΄, 86΄ Σομπόλεφ, 44΄ Λάρσον - 45΄, 48΄, 54΄, 79΄ Ντάκα)

Νάπολι (Ιταλία)-Λέγκια Βαρσοβίας (Πολωνία) 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Αντβέρπ (Βέλγιο) 2-2

(21΄,45΄πεν. Βαλέντσια - 2΄ Σαματά, 62΄ Γκέρκενς)

Αϊντραχτ Φρ. (Γερμανία)-Ολυμπιακός (Ελλάδα) 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Λάτσιο (Ιταλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 0-0

Λοκομοτίβ Μ. (Ρωσία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 0-1

(7΄ Όρτα)

Μίντιλαντ (Δανία)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1

(78΄ Ντιρ - 58΄ Ίβανιτς)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Σέλτικ (Σκωτία)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-0

(57΄ Φουρουχάσι, 82΄ Τέρνμπουλ)

Μπέτις (Ισπανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 1-1

(75΄πεν. Ιγκλέσιας - 82΄ Αντριχ)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Ντιναμό Ζ. (Κροατία) 2-1

(9΄ Γκρουλ, 34΄ Χόφμαν - 24΄ Όρσιτς)

Γουέστ Χαμ (Αγγλία)-Γκενκ (Βέλγιο) 22:00

