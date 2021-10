Αθλητικά

Europa Conference League - ΠΑΟΚ: “Τρίποντο” με άγχος στο φινάλε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νίκη φέρνει τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση του ομίλου.

«Καρδιοχτύπησε» στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, διατήρησε, όμως, την ψυχραιμία και την κατάσταση υπέρ του και έφυγε νικητής απόψε από «Πάρκεν Στάντιον» , για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, απέναντι στην Κοπεγχάγη, ο ΠΑΟΚ. Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 2-1, χάρις σε τέρματα των Σίντκλεϊ (19’), Αντριγια Ζίβκοβιτς (38’), έχοντας αριθμητικό πλεονέκτημα στον αγωνιστικό χώρο από το 9’, λόγω αποβολής (κόκκινη κάρτα), του τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Γκράμπαρα. Στο 80’ ο Μπιελ μείωσε για την Κοπεγχάγη.

Η νίκη φέρνει τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση του ομίλου, με 7 βαθμούς. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες , για την 4η «στροφή» των ομίλων της διοργάνωσης, στις 4/11, στην Τούμπα. Θερμή για τους «ασπρόμαυρους» ήταν η συμπαράσταση που είχαν στο γήπεδο από 1.000 περίπου οπαδούς τους, οι οποίοι, μάλιστα, χειροκρότησαν, άμα τη εμφάνισή του, τον απόντα για την Κοπεγχάγη, εξαιτίας του τραυματισμού του, Κάρλος Ζέκα.

Το παιχνίδι άρχισε ευνοϊκά για τον ΠΑΟΚ, καθώς στο 9’ αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας των Δανών. Ο Γκράμπαρα, σε μια προσπάθεια του Μιτρίτσα, βρήκε την μπάλα εκτός περιοχής, με συνέπεια την κόκκινη κάρτα. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε άριστα το γεγονός, επέβαλλε το ρυθμό του και άνοιξε το σκορ στο 19’. Ηταν η φάση που ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Σίντκλεϊ και ο τελευταίος, με κεφαλιά, παραβίασε την εστία της Κοπεγχάγης (0-1). Το προβάδισμα απελευθέρωσε ακόμη περισσότερο τους Θεσσαλονικείς , αποσυντονίζοντας, από την άλλη, την Κοπεγχάγη, με συνέπεια στο 38’ ο ΠΑΟΚ να διπλασιάσει τα τέρματά του. Με αντεπίθεση, μετά από κλέψιμο του Μιτρίτσα, τροφοδοτήθηκε αποτελεσματικά ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος με δυνατό δεξί σουτ, «έγραψε» το 0-2.

Κυρίαρχος στο δεύτερο μέρος μέχρι το 80’ ήταν ο ΠΑΟΚ, χάνοντας ευκαιρίες με τους Ζίβκοβιτς (57’) , Σβιντέρφσκι (70’). Ο Γιόνσον και στις δύο περιπτώσεις αποσόβησε τον κίνδυνο για τα καρέ του. Οι Δανοί κατάφεραν να σκοράρουν στο 80’ με τον Μπιελ, δίνοντας άλλο... χρώμα στο ματς. Πιέζοντας περισσότερο μετά το γκολ, η Κοπεγχάγη έφτασε κοντά στην ισοφάριση στο 84’ , ο Πασχαλάκης, όμως, είπε «όχι» στην προσπάθεια του Λέραγκερ. Τα τελευταία λεπτά, παρά των ενθουσιασμό και την προσπάθεια των γηπεδούχων για την ολική ανατροπή, δεν έδωσαν κάτι διαφορετικό, με συνέπεια ο ΠΑΟΚ να φτάσει στη σημαντική νίκη.

Διαιτητής: Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο)

Κίτρινες: Λέραγκερ, Γιοχάνεσον, Βιντ /Μιχαηλίδης, Πασχαλάκης, Ζίβκοβιτς

Κόκκινες: Γκραμπάρα / -

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (Γενς Θόρουπ): Γκραμπάρα , Άνκερσεν, Κοτσολάβα, Μποίλεσεν, Ντικς, Γιοχάνεσον (74’ Γέλερτ), Λέραγκερ, Μπάλντουρσον (46’ Σινγκχ, 84’ Χόλουντ), Μπιέλ, Μπόβινγκ (11’ Γιόνσον), Βιντ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Πασχαλάκης, Τέιλορ, Μιχάι, Μιχαηλίδης (74’ Βαρέλα), Σίντκλεϊ, Εσίτι, Σβαμπ (64’ Ελ Καντουρί), Μπίσεσβαρ (74’ Αουγκούστο), Ζ. Ζίβκοβιτς, Μιτρίτσα (83’ Μουργκ), Σβιντέρσκι.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος - 8χρονη: η θεία στον ΑΝΤ1 για την “ομολογια” και την “σκευωρία” (βίντεο)

Ολυμπιακή: Η τραγωδία με την συντριβή αεροπλάνου στην θάλασσα (εικόνες)

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: το “σκονάκι” της ΔΟΕ και οι “άριστοι” (βίντεο)