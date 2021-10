Πολιτική

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ - Τσίπρας: ο Μητσοτάκης στοχοποιεί την νέα γενιά

Ολομέτωπη επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού σε ΝΔ και Κυβέρνηση, στην εναρκτήρια ομιλία του, στο 2ο Συνέδριο της νεολαίας του κόμματος. Τι απάντησε το Μαξίμου.

Στις «γενιές που μεγάλωσαν μέσα στην κρίση» και που σήμερα είναι ξανά «στο επίκεντρο μιας νέας έκτακτης συνθήκης, η οποία τείνει να μετατραπεί σε κανονικότητα» απευθύνθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ανοίγοντας τις εργασίες του 2ου συνεδρίου της νεολαίας του κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους νέους και τις νέες να μη συμβιβαστούν «με ένα σύστημα βαθιά άδικο και εκδικητικό», «με μια Ελλάδα αλλεπάλληλων κρίσεων, που θα πληγώνει διαρκώς το μέλλον της. Τη νέα γενιά αυτού του τόπου. Τη γενιά που πλήρωσε το μάρμαρο της χρεοκοπίας και τώρα πληρώνει την εκδικητική μανία μιας παράταξης, αυτής που κυβερνά, που ακριβώς επειδή τη φοβάται, βίαια τη στοχοποιεί». Επιτέθηκε στην «παράταξη της Δεξιάς» και στον ίδιο τον πρωθυπουργό που, όπως είπε, «βλέπει τη νεολαία ως στρατηγικό του εχθρό» και «τη θεωρεί ασύμμετρη, μη ελέγξιμη απειλή απέναντι στο ισοπεδωτικό καθεστώς που προσπαθεί να συντηρήσει».

Ο κ. Τσίπρας έκανε ειδική αναφορά μάλιστα, σε συγκεκριμένα περιστατικά στα δύο χρόνια διακυβέρνησής της, κατά τα οποία «η ΝΔ έβαλε στο μάτι τη νεολαία» , όπως τις «εφόδους της Αστυνομίας σε κινηματογράφους για να προσαγάγει μαθητές που έβλεπαν το Τζόκερ», την «ωμή βία σε πλατείες και σε πάρκα απέναντι σε νέους, με πρόσχημα την πανδημία» ή «την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής που πέταξε χιλιάδες μαθητές εκτός Πανεπιστημίων» και κυρίως, «τη στοχοποίηση μιας ολόκληρης κοινωνικής κατηγορίας, ως υπεύθυνης για την εξάπλωση της πανδημίας». «Από μια κυβέρνηση που έχει πετάξει λευκή πετσέτα και έχει μετατρέψει την οχύρωση της χώρας απέναντι στον ιό, σε Squid Game πετώντας από πάνω της την συνταγματική ευθύνη για τη ζωή και την υγεία του κάθε πολίτη», είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, κατηγόρησε τη «Δεξιά του κ. Μητσοτάκη» ότι «εκτός από το να εχθρεύεται και να στοχοποιεί τη νέα γενιά, προσπαθεί με τρόπο βίαιο και απόλυτο, να εξισώσει προς τα κάτω το σύνολο της ελληνικής νεολαίας».

«Τα παιδιά της μεσαίας τάξης του '90, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, οι διδάκτορες, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, όσοι και όσες ζουν στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα, και όσοι ζουν στην Περιφέρεια, όλοι γίνονται ένα. Το μέλλον όλων κόβεται και ράβεται για να χωρά στο μισθό των 600 ευρώ, την εξάρτηση από το σπίτι, την απόλυτη αδυναμία να ελέγξουν και να οργανώσουν την ίδια τους τη ζωή», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές για τα «παιδιά των ελίτ» και υποστηρίζοντας ότι «οι μόνοι που δικαιούνται να έχουν στόχους και όνειρα, είναι αυτοί που τους το επιτρέπει ο οικογενειακός τραπεζικός λογαριασμός».

«Όλοι οι άλλοι στην αρένα. Στην αρένα της μάχης, με κληρονομιά μια μόνιμη εξάντληση», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια «πραγματικότητα στην οποία έχει οδηγήσει σήμερα τους νέους ανθρώπους η δεξιά και νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της ΝΔ».

«Δεν είναι ανέμελοι οι νέοι, δεν είναι αδιάφορο και απολίτικοι. Οι νέοι νιώθουν μια βαθιά ανασφάλεια για το παρόν και το μέλλον τους. Γιατί στην Ελλάδα σήμερα, είναι αυτοί που τραβάνε κουπί», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη «να επαναφέρουμε στο κυβερνητικό πρόγραμμα ένα κρίσιμο, υπαρξιακό ερώτημα: Πώς οι νέες και οι νέοι στη χώρα μας, θα μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα;».

«Φιλοδοξία μας είναι αυτή η γενιά, να γίνει το βασικό υλικό με το οποίο θα οικοδομήσουμε τη νέα Ελλάδα και τη νέα κοινωνία που οραματιζόμαστε. Μια Ελλάδα κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής, που θα δίνει χώρο στη νέα γενιά», συνέχισε ο Αλ. Τσίπρας και αναφέρθηκε αναλυτικά στους σχεδιασμούς του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από το 35ωρο εβδομαδιαίο ωράριο και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, η οποία «παλεύουν να υλοποιηθεί από αυτήν την κυβέρνηση» μέχρι «τη γενναία αύξηση των δημόσιων δαπανών για την παιδεία», «προσλαμβάνοντας καθηγητές και όχι αστυνομικούς» και «την άμεση κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής».

«Στόχος μας επίσης, είναι κάθε νέα και νέος σήμερα, να ξέρει ότι μπορεί να έχει όνειρα και φιλοδοξίες πάνω στο αντικείμενο που τον ενδιαφέρει, είτε το έχει σπουδάσει, είτε όχι. Για αυτό και έχουμε σχέδιο να στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο, νέες καινοτόμες ιδέες στην επιχειρηματικότητα και να προωθήσουμε εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας και συνεταιρισμών, που αποτελούν στοιχεία του κόσμου που οραματιζόμαστε», πρόσθεσε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε «σχέδιο» για τη στήριξη της στέγασης των νέων, με «τη μείωση φορολογίας ιδιοκτητών για κατοικίες που ενοικιάζουν σε νέους, με προϋπόθεση τη μείωση του ενοικίου» αλλά και «την επιδότηση ενοικίου για νέους και νέα ζευγάρια μέχρι 40 ετών από 140 ευρώ το μήνα για το πρώτο άτομο, έως 350 ευρώ το μήνα για ζευγάρι με δύο παιδιά».

«Όλα αυτά συγκροτούν μια φαρέτρα, το οπλοστάσιό μας για να δημιουργήσουμε τις συνθήκες που θα σταματήσουν τη διαρροή νέων επιστημόνων και τα σπουδαία μυαλά που φεύγουν να γυρίσουν πίσω», υπογράμμισε. Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο να είναι και η Ελλάδα μια χώρα «καλύτερη, σύγχρονη, ευρωπαϊκή, δημοκρατική. Αυτό απαιτεί να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο και να αντιμετωπίσει συλλογικά και με βαθιά συνείδηση το υπαρξιακό πρόβλημα της κλιματικής κρίσης», συμπλήρωσε, κάνοντας λόγο για το όραμα μιας χώρας που επίσης «θα σέβεται τη ζωή και την αξιοπρέπεια όλων, ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας, σεξουαλικών προτιμήσεων».

«Εσείς είστε η συλλογική δύναμη μιας κοινωνίας που προσπαθεί να ορθώσει ανάστημα σε μια οπισθοδρομική λαίλαπα που απειλεί να γυρίσει τη χώρα δεκαετίες πίσω. Να τη μαραζώσει, να τη μετατρέψει σε ένα τόπο που μια αχόρταγη κρατικοδίαιτη ελίτ θα εξουσιάζει πάνω σε κοινωνικά συντρίμμια με όχημα το ψέμα και το διχασμό», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απευθυνόμενος στους νέους και τις νέες του κόμματος, ενώ τους προέτρεψε να ριχτούν στη «δράση», επικαλούμενος μία φράση του Τσε Γκεβάρα: «Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν ωριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει».

«Με σεβασμό και κατανόηση στη διαφορετική άποψη, με πείσμα και αυτοπεποίθηση ότι παλεύουμε για ένα σκοπό που αφορά κάτι πολύ μεγαλύτερο από μας. Με πίστη και αποφασιστικότητα, για τον κόσμο που σας αξίζετε, χωρίς ανισότητες και με κοινωνική δικαιοσύνη», τόνισε και κατέληξε χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα πολιτική συγκυρία «δύσκολη» και τη νεολαία «αιχμή του δόρατος για τη νίκη στις επόμενες εκλογές, για μια προοδευτική διακυβέρνηση που θα δώσει ελπίδα και προοπτική στη νέα γενιά του τόπου».

Η απάντηση του Μαξίμου

Σχολιάζοντας όσα είπε στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωση του, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέρει «Ο κ. Τσίπρας ανέδειξε, στη σημερινή του ομιλία, τη θεμελιώδη διαφορά που χωρίζει τις αντιλήψεις μας για το ρόλο της νέας γενιάς. Εμείς δεν θέλουμε μια νέα γενιά που θα κουνάει δέντρα για να πέσουν τα μήλα. Ούτε μιλάμε για ρεβανσισμούς και νεους διχασμους που ονειρεύεται μαζί με τον κ. Πολάκη, χρησιμοποιώντας κλισέ περασμένων δεκαετιών. Αυτο που θέλουν οι νέοι είναι αποτελέσματα που θα τους δώσουν πραγματικές ευκαιρίες να ζήσουν καλύτερα από τους γονείς τους».

Συνάντηση Τσίπρα - Ντάτσιτς

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σερβικής Εθνοσυνέλευσης και του Σοσιαλιστικού Κόμματος Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Κουμουνδούρου, οι δύο άνδρες συνομίλησαν για τις ελληνοσερβικές σχέσεις και τη σημασία τους για την περιοχή, όπως και για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

