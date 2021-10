Αθλητικά

Europa League: Η Άιντραχτ φρέναρε τον Ολυμπιακό

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στο γκρουπ, με την αντίπαλό τους να περνά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Ολυμπιακός δεν στάθηκε απόψε στο ύψος των απαιτήσεων του αγώνα στο «Deutsche Bank Park» και ηττήθηκε από την Άιντραχτ Φρανκφούρτης με 3-1, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής (4ος όμιλος) του Europa League.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την πρώτη ήττα τους στο γκρουπ, με την αντίπαλό τους να περνά στην κορυφή της βαθμολογίας με ένα βαθμό διαφορά από τους Πειραιώτες, που πάντως ευνοήθηκαν από την ισοπαλία (2-2) της Φενέρμπαχτσε με την Αντβέρπ στην Τουρκία και είναι το φαβορί για μια από τις δυο πρώτες θέσεις και την απευθείας πρόκριση. Οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτπωες εκ νέου στις 4 Νοεμβρίου (19:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για την 4η αγωνιστική του ομίλου τους.

Οι Γερμανοί προσπάθησαν να δώσουν εξαρχής γρήγορο τέμπο στο παιχνίδι, αλλά η πρώτη ευκαιρία ανήκε στον Ολυμπιακό. Ήταν στο 12΄ όταν ο Καμαρά έκανε ωραία σέντρα και ο Ελ Αραμπί πλάσαρε ελάχιστα άουτ, για να απαντήσει η Άιντραχτ στο αμέσως επόμενο λεπτό επίσης με μόλις άστοχη κεφαλιά του «ξεχασμένου» από την άμυνα Καμάντα.

Προϊόντος του χρόνου οι παίκτες του Γκλάσνερ κυριάρχησαν και άρχισαν να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις. Στο 20΄ ο Κόστιτς σέντραρε και ο Μπορέ έστειλε την μπάλα άουτ με κεφαλιά και στο 23΄ ξανά ο Μπορέ πήρε την κεφαλιά σε στημένη φάση, η μπάλα πέρασε τον Βάτσλικ, αλλά στη συνέχεια ο Τσέχος μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια.

Στο 25΄ ο «άτσαλος» στα μαρκαρίσματά του Σισέ υπέπεσε για ακόμη μια φορά σε πέναλτι «γκρεμίζοντας» τον επικίνδυνο Μπορέ, πήρε κίτρινη κάρτα και χάνει το επόμενο παιχνίδι (πάλι με τους Γερμανούς), με το «θύμα» να ευστοχεί από τα 11 βήματα και να ανοίγει το σκορ. Τρία λεπτά αργότερα το πέναλτι καταλογίστηκε από την άλλη πλευρά, σε χέρι του Γιάκιτς και ο Ελ Αραμπί νίκησε τον Τραπ από την άσπρη βούλα στο 30΄, εξανεμίζοντας το προβάδισμα των γηπεδούχων.

Η αδυναμία των «ερυθρόλευκων» να κρατήσουν μπάλα έφερε νέες επικίνδυνες καταστάσεις, παρά την ψυχολογία που είχε πάρει ο Ολυμπιακός κι έτσι στο 45΄+2 η κεφαλιά του Χιντερέγκερ σταμάτησε στο δοκάρι, αλλά λίγο αργότερα οι Γερμανοί «έκρυψαν» την μπάλα με πανέμορφο συνδυασμό των Πασιένσια, Μπορέ, Σο και τον Τουρέ να «γράφει» το 2-1 σε ένα πολύ κομβικό σημείο.

Στο 56΄ η σφυρίχτρα του Πορτογάλου ρέφερι έμεινε σιωπηλή, όταν στο γύρισμα του Μασούρα ο Ρέαμπτσιουκ πήγε για την κεφαλιά και ο Σο τον «γκρέμισε» βρίσκοντάς τον με το πόδι, με τον Μαρτίνς να μένει ασυγκίνητος. Η γερμανική ομάδα συνέχισε πάντως να βρίσκει χώρους και στο δεύτερο ημίχρονο κι έτσι στο 59΄ έφτασε στο 3-1: σε σουτ του Πασιένσια ο Βατσλίκ απέκρουσε προσωρινά και ο Καμάντα στο ριμπάουντ σκόραρε.

Κάπου εκεί ουσιαστικά κρίθηκε ο αγώνας, αφού η Άιντραχτ οργάνωσε στη συνέχεια το παιχνίδι της και δεν κινδύνεψε παρά μόνο στο 82΄, όταν ο Λόπες με ωραία κίνηση από τα δεξιά σέντραρε για τον Κούντε, πρόλαβε να διώξει ο Τραπ και στη συνέχεια ο Αγκιμπού Καμαρά σούταρε άστοχα.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τιάγκο Μαρτίνς (Πορτογαλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Πασιένσια, Τούτα - Σισέ, Παπασταθόπουλος, Μ. Καμαρά, Κουντέ

ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (Όλιβερ Γκλάσνερ): Τραπ, Χιντερέγκερ, Τούτα (60΄ Ν΄Ντικά), Τουρέ (82΄ Ντουρμ), Μπορέ, Χασέμπε, Σο (89΄ Χάουγκε), Κόστιτς, Γιάκιτς, Καμάντα, Πασιένσια (82΄ Ρόντε).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Πέδρο Μαρτίνς): Βατσλίκ, Λαλά (77΄ Ανδρούτσος), Παπασταθόπουλος, Σισέ, Ρέαμπτσουκ, Εμβιλά (60΄ Ονιεκούρου), Μπουχαλάκης, Α. Καμαρά, Μ. Καμαρά (65΄ Κουντέ), Μασούρας (77΄ Ρόνι Λόπες), Ελ Αραμπί (65΄ Τικίνιο).

