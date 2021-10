Αθλητικά

Κατάταξη UEFA - Ελλάδα: Ανέβηκε στην 16η θέση μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ

Η χώρα μας προσπέρασε την Τσεχία και την Κύπρο στην βαθμολογία, πλησιάζοντας την Κροατία στην 15η θέση.

Η νίκη του ΠΑΟΚ στην Κοπεγχάγη (2-1) στην 3η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League, έδωσε 500 βαθμούς στην Ελλάδα και την “ανέβασε” στη 16η θέση της βαθμολογίας της UEFA, δίνοντάς της την ευκαιρία να προσπεράσει την Τσεχία και την Κύπρο.

Πλέον η Ελλάδα είναι στους 24.700, μόλις 200 βαθμούς πίσω απ’ την 15η θέση όπου βρίσκεται η Κροατία (24.900) και συνεχίζει τη... μάχη της για να κερδίσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη σεζόν 2023-24.

Η 15η θέση σημαίνει πως για την αγωνιστική περίοδο 2023/24:

Ο πρωταθλητής ξεκινάει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο δεύτερος από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Κυπελλούχος από τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League.

Ο τρίτος και ο τέταρτος από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa Conference League.

