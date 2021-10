Πολιτισμός

Άλεκ Μπάλντουιν: Σκότωσε γυναίκα στα γυρίσματα ταινίας (βίντεο)

Τραγωδία στα γυρίσματα της ταινίας Rust, όπου ο διάσημος ηθοποιός σκότωσε κατά λάθος μία γυναίκα.

Δεν το χωράει ανθρώπου νους αυτό που συνέβη στα γυρίσματα της ταινίας “Rust”, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Alec Baldwin.

Ο αστέρας του Χόλιγουντ σκότωσε την 42χρονη Halyna Hutchins, διευθύντρια φωτογραφίας όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο που κρατούσε.

Από τα πυρά, τραυματίστηκε επίσης ο 48χρονος σκηνοθέτης, Joel Souza.

