Κορονοϊός - Εμβολιασμοί: Προβληματισμός στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ

Την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να μειωθούν οι δισταγμοί έναντι των εμβολίων για την COVID-19 υπογραμμίζουν οι “27”.

Την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια για την COVID-19 υπογραμμίζουν οι ηγέτες των “27” στο τμήμα του κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής που είναι αφιερωμένο στην πανδημία του νέου κορονοϊού.

Τονίζεται ότι οι εκστρατείες εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη έφεραν σημαντική πρόοδο στον αγώνα κατά της πανδημίας, ωστόσο, η κατάσταση σε ορισμένα κράτη-μέλη παραμένει πολύ σοβαρή.

Προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα ποσοστά εμβολιασμού σε ολόκληρη την EE, πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να ξεπεραστεί η διστακτικότητα απέναντι στα εμβόλια, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ιδίως στις πλατφόρμες των social media.

Είναι απαραίτητη η εγρήγορση σχετικά με την εμφάνιση και εξάπλωση πιθανών νέων παραλλαγμένων στελεχών του νέου κορονοϊού, προστίθεται.

Υπό το πρίσμα της εξέλιξης της επιδημιολογικής κατάστασης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά περαιτέρω συντονισμό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός και των ταξιδιών εντός της ΕΕ, καθώς και την αναθεώρηση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου. Ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει τις εργασίες της όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών με τρίτες χώρες.

Με βάση τις εμπειρίες από την υγειονομική κρίση, πρέπει να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η οριζόντια ετοιμότητα της ΕΕ για κρίσεις. Για να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόληψη, ετοιμότητα και αντιμετώπιση μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για την υγεία στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τη νομοθετική δέσμη για την Ένωση για την Υγεία και για να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη συμμετέχουν επαρκώς στη διαχείριση της Αρχής Ετοιμότητας και Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών για την Υγεία για την υγεία (HERA). Υπενθυμίζει την ανάγκη να προχωρήσει γρήγορα η πρόσβαση σε φάρμακα σε όλα τα κράτη μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση της ΕΕ να συμβάλει στη διεθνή αντίδραση για την πανδημία και να διασφαλίσει την πρόσβαση σε εμβόλια για όλους. Ζητεί ταχεία άρση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την παγκόσμια διάδοση των εμβολίων και καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω απευθείας με τους παρασκευαστές από την άποψη αυτή. Αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να επιταχύνουν την παράδοση εμβολίων στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Η ΕΕ θα συνεχίσει να υποστηρίζει την παραγωγή και την απορρόφηση εμβολίων από χώρες εταίρους.

Στο πλαίσιο της επικείμενης συνεδρίασης της G20 κι ενόψει της ειδικής συνόδου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Νοέμβριο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει την υποστήριξή του στον ισχυρό και κεντρικό ρόλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη μελλοντική παγκόσμια διακυβέρνηση της υγείας και τον στόχο της σύναψης διεθνούς συνθήκης για την αντιμετώπιση των πανδημιών.

