Καλλιθέα: Μαθητής δέχτηκε επίθεση μέσα στο σχολείο (βίντεο)

Συμμαθητές του περιγράφουν στον ΑΝΤ1 την άγρια επίθεση που δέχτηκε ο 15χρονος.



Επίθεση μέσα στο προαύλιο του σχολείου του δέχτηκε ένας 15χρονος μαθητής στην Καλλιθέα από 17χρονο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 7ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας, με τον φερόμενο δράστη της επίθεσης να πλησιάζει τον 15χρονο μαθητή και να τον χτυπά στο πρόσωπο.

Συμμαθητές του 15χρονου, που ήταν μπροστά στο περιστατικό, μίλησαν στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" και περιγράφουν πώς έγινε το συμβάν στο σχολείο της Καλλιθέας,

Όπως αναφέρουν «το θύμα έσπρωξε την κοπέλα του παιδιού που τον χτύπησε, η κοπέλα το μετέφερε στο αγόρι της και εκείνος ήρθε στο σχολείο. Σκαρφάλωσε στα κάγκελα, ρώτησε ποιος είναι ο συγκεκριμένος και τον χτύπησε 2 φορές κάτω από το μάτι και στην συνέχεια αποχώρησε από το σχολείο». Εκείνη την ώρα, όπως είπαν στο προαύλιο δεν υπήρχε καθηγητής, ενώ σύμφωνα με τα παιδιά, το χτύπημα έγινε με κλειδιά που κρατούσε στο χέρι του ο 17χρονος.

Σύμφωνα με τα παιδιά ο συμμαθητής τους δεν είναι σοβαρά τραυματισμένος. Είναι καλά και αναρρώνει, όπως είπαν.

