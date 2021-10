Life

Alec Baldwin: Η τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας σοκάρει το Hollywood (βίντεο)

Ο διάσημος ηθοποιός σκότωσε «άθελά του» τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε σοβαρά τον σκηνοθέτη.

Ο Αμερικανός ηθοποιός Alec Baldwin πυροβόλησε και σκότωσε, προφανώς από ατύχημα, τη διευθύντρια φωτογραφίας και τραυμάτισε τον σκηνοθέτη της νέας ταινίας γουέστερν που γύριζαν στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Η Halyna Hutchins και ο Joel Souza «τραυματίστηκαν από σφαίρες όταν ο Alec Baldwin πυροβόλησε με το πιστόλι που χρησιμοποιούσε για το γύρισμα» της ταινίας “Rust”, η οποία παράγεται για λογαριασμό του Netflix, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε σε δελτίο Τύπου.

Η Halyna Hutchins, 42 ετών, διακομίστηκε με ελικόπτερο σε κοντινό νοσοκομείο, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατος της. Ο Joel Souza, ο σκηνοθέτης της ταινίας, 48 ετών, εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του σερίφη που επικαλέστηκε ο εξειδικευμένος ιστότοπος “The Hollywood Reporter”, ο σκηνοθέτης είναι σε «κρίσιμη κατάσταση». Σύμφωνα με την ίδια πηγή, που επικαλέστηκε εκπρόσωπο της παραγωγής, επρόκειτο για «ατύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

Διενεργείται έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας κλήθηκαν να καταθέσουν αυτόπτες μάρτυρες. Ως αυτό το στάδιο, δεν έχει ασκηθεί καμία ποινική δίωξη, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η ταινία “Rust”, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Joel Souza, έχει τον Alec Baldwin συμπαραγωγό και πρωταγωνιστή στον ρόλο του παράνομου Harland Rust, που πάει να βοηθήσει τον 13χρονο εγγονό του που έχει καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού για φόνο.

Ο Alec Baldwin, 63 ετών, είναι εξαιρετικά δημοφιλής τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, κυρίως για το ότι μιμείτο τον Ντόναλντ Τραμπ στη σατιρική εκπομπή “Saturday Night Live”.

Τον Μάρτιο του 1993, ο 27χρονος ηθοποιός Brandon Lee, ο γιος του αστέρα των ταινιών πολεμικών τεχνών Bruce Lee, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της ταινίας “The Crow”. Το όπλο είχε γεμιστεί με άσφαιρα, αλλά η αυτοψία έδειξε πως ο ηθοποιός χτυπήθηκε από σφαίρα 0,44 μπλοκαρισμένη μέσα στην κάννη που βλήθηκε όταν συμπρωταγωνιστής τράβηξε τη σκανδάλη, χτυπώντας τον στην κοιλιακή χώρα. Η έρευνα που διενεργήθηκε κατέληξε στο ότι επρόκειτο για «ανθρωποκτονία από αμέλεια».

