Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας στον ΑΝΤ1: Σε 6 χρόνια η Έφη θα είναι ελεύθερη (βίντεο)

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση του Εισαγγελέα στην πολύκροτη δίκη.

Εμφανώς ικανοποιημένος από την πρόταση του Εισαγγελέα στη δίκη για την επίθεση με βιτριόλι, εμφανίστηκε ο Απόστολος Λύτρας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ο συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου τόνισε πως «Η πρότασή του ήταν αυτή που περιμέναμε. Όπως είπε χαρακτηριστικά, “20 Μαΐου, στις 09:55 άλλαξε η ζωή αυτού του κοριτσιού”».

Σχολιάζοντας την αποχώρηση της κατηγορούμενης όταν άρχισε την αγόρευσή του, ο κ. Λύτρας ανέφερε πως από τη μία ήταν αντίδραση εκνευρισμού και από την άλλη δεν άντεξε να ακούει αυτά που καταμαρτυρούσε. «Η μεγαλύτερη καταδίκη της ήταν ότι κατάφερε να κάνει την Ιωάννα σύμβολο δύναμης», σημείωσε.

Όπως εκτίμησε ο Απόστολος Λύτρας, «μιλάμε για 15 χρόνια κάθειρξη. Θα εκτίσει τα 3/5 της ποινής, στα 5,5-6 χρόνια θα είναι έξω».

Για την 37χρονη Έφη, υπογράμμισε πως στη διάρκεια της δίκης, «συνέχισε να παίζει θέατρο, όπως έπαιζε από την πρώτη στιγμή».

Την Τρίτη θα ολοκληρωθούν οι αγορεύσεις και αναμένεται ακολούθως η απόφαση του δικαστηρίου.

