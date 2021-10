Life

Γάμος ηλικιωμένων: Η γνωριμία στην ταβέρνα, ο χορός και η... επιμονή του γαμπρού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την γυναίκα του και την απόφαση τους να παντρευτούν μετά από 15 χρόνια σχέσης.



Ο 87χρονος Νίκος Παπαδόπουλος και η 85χρονη Μάρθα, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη να αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας την αποστολή.

Ο κ. Παπαδόπουλος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για την γνωριμία με την γυναίκα του και την απόφαση να παντρευτούν μετά από 15 χρόνια σχέσης.

Όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος με την σύζυγό του γνωρίστηκαν σε μια ταβέρνα, όπου εκείνος είχε πάει για φαγητό και εκείνη ήταν παρέα με άλλες 6 φίλες της. Όπως είπε του ζήτησε να χορέψουν, έτσι ξεκίνησαν όλα.

Είναι ο δεύτερος γάμος και για τους δυο, όπως αποκάλυψε ο κ. Παπαδόπουλος, ο οποίος μίλησε και για την επιμονή του να παντρευτούν. «Εγώ από την αρχή της έλεγα να παντρευτούμε, αλλά δεν ήθελε...» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Παπαδόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπιλ Γκέιτς: Η καταγγελία και τα μηνύματα σε υπάλληλό του

Alec Baldwin: Η τραγωδία στα γυρίσματα ταινίας σοκάρει το Hollywood (βίντεο)

Μπλίνκεν: Επιστολή Αμερικανών βουλευτών κατά της Τουρκίας για τα F-16